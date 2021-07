Serviços de Saúde prometem aumentar reserva de pessoal para transplantes

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Os Serviços de Saúde adiantaram que vão melhorar a reserva de pessoal para transplantes de órgãos e elevar o nível da tecnologia médica. A garantia surge em resposta a uma interpelação escrita apresentada por Wong Kit Cheng.

Na interpelação escrita, Wong Kit Cheng perguntou quais os planos para a formação de uma equipa especializada para transplantes, especialmente de rins. Os Serviços de Saúde responderam que actualmente existem no Centro Hospitalar Conde de São Januário “apenas quatro médicos especialistas com experiência cirúrgica de ressecção hepática”. “No futuro, será melhorada gradualmente a reserva de pessoal para o transplante de outros órgãos e elevado continuamente o nível da tecnologia médica”, lê-se na resposta.

Os Serviços de Saúde assinalam também que, até ao final de Maio deste ano, estavam registados 4.978 dadores de órgãos em Macau, dos quais 3.737 pessoas já concluíram presencialmente no local os procedimentos relacionados.

Wong Kit Cheng tinha perguntado às autoridades como é que pensavam promover o aumento do número de inscritos como dadores de órgãos. “Após a mitigação da situação pandémica, os Serviços de Saúde pretendem impulsionar mais serviços públicos, organizações sociais, instituições de ensino superior e associações não governamentais a assinarem a ‘Carta de Parceria Publicitária de Doação de Órgãos’, de forma a despertar ainda mais a atenção da sociedade no âmbito da doação de órgãos”, responderam as autoridades.

As autoridades de saúde dizem ainda estar a realizar trabalhos de formação de recursos humanos, disposição das instalações e equipamentos e a cooperação interdepartamental, “com vista a fazer os preparativos suficientes para iniciar o trabalho de transplante de órgãos”.

A.V.