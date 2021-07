PJ desmantelou rede criminosa de burlas online suspeita de prejuízos na ordem dos 1,8 milhões

FOTOGRAFIA: PJ

Um cidadão do Mali foi detido ontem pela Polícia Judiciária e presente ao Ministério Pública por suspeita do crime de burla de valor consideravelmente elevado e branqueamento de capitais juntamente com três cúmplices. De acordo com as investigações da PJ, o homem de 43 anos será o líder de uma rede criminosa que operou no território desde Outubro de 2020, e que terá provocado prejuízos na ordem de 1,8 milhões de patacas. As autoridades registaram uma centena de casos desde o final do ano passado e identificaram os suspeitos após receberem queixas de sete vítimas. Para além do maliano, a PJ deteve também uma mulher indonésia, um homem birmanês e uma residente de Macau de apelido Lei que trabalhava na tesouraria de um casino.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

A Polícia Judiciária (PJ) desmantelou ontem uma rede criminosa dedicada a burlas online, que terá causado prejuízos na ordem de 1,8 milhões de patacas, e deteve quatro pessoas suspeitas do crime de burla de valor consideravelmente elevado e branqueamento de capitais. A operação decorreu em conjunto com as autoridades de Hong Kong e levou à detenção de três pessoas no território vizinho, onde a rede criminosa terá causado um prejuízo de 20 milhões de dólares de Hong Kong. Segundo as autoridades, a rede criminosa terá atraído mais de uma centena de vítimas em sites de encontros amorosos para depois serem aliciadas com oportunidade de lucro rápido em plataformas de investimento e de jogo ilegal.

“Em Macau foram detidos quatro indivíduos, dois homens e duas mulheres. O primeiro suspeito tem apelido Mamadou e é um homem com 43 anos, natural do Mali, desempregado. A PJ acredita tratar-se do cabecilha da rede criminosa”, começou por dizer o porta-voz da Polícia Judiciária, acrescentando depois que o suspeito foi detido na casa da sua namorada, também ela suspeita de envolvimento nos crimes de burla de valor consideravelmente elevado e branqueamento de capitais.

De acordo com a PJ, os restantes arguidos trabalhavam num casino e foram detidos ontem de manhã. “A mulher, de apelido Pujiati, tem 40 anos e é de nacionalidade indonésia, sendo funcionária de um restaurante de casino. O outro homem é da Birmânia, tem 29 anos, e trabalhava com a suspeita no mesmo restaurante do casino. O quarto detido trata-se de uma mulher de apelido Lei, residente de Macau, e que trabalhava na tesouraria de um casino. A PJ não sabe se esta suspeita teve algum lucro com as burlas de namoros online ou de investimento porque ela recusou colaborar com a polícia”, indicou o porta-voz da PJ.

As detenções surgiram no seguimento de uma colaboração entre a PJ e as autoridades de Hong Kong para rastrear o percurso do dinheiro obtido pela rede criminosa nas burlas online. “O dinheiro proveniente dos casos de burla foi transferido para bancos de países do sul da Ásia, nomeadamente a Malásia. E conforme as pistas e as informações recolhidas, as autoridades de Hong Kong e a PJ conseguiram identificar os elementos da rede criminosa antes de darem início a esta operação no início de Julho”, explicou o porta-voz da PJ, adiantando que esta rede “esteve envolvida em, pelo menos, cinco casos de burla de namoro online em que houve pelo menos sete vítimas, com um prejuízo de cerca de 400 mil patacas”.

Durante as operações de detenção dos suspeitos, os agentes da PJ apreenderam 300 mil patacas em numerário, cartões de crédito e material informático, nomeadamente uma dezena de computadores portáteis, um computador e vários cartões SIM. “Durante o interrogatório, o cidadão do Mali não conseguiu explicar a origem do dinheiro encontrado na residência da sua namorada, e não mostrou vontade de colaborar na investigação”, afirmou o porta-voz da PJ. No entanto, outro membro do grupo detido confessou ter “recebido indicações para transferir o dinheiro proveniente das burlas para o cidadão do Mali, que era o membro principal da rede”.

Na investigação, a PJ identificou mais de uma centena de movimentos bancários desde Outubro de 2020 e aponta para um total de 1,8 milhões de patacas em prejuízos causados pela rede criminosa.

Quanto à operação levada a cabo em Hong Kong sobre a mesma investigação, a PJ anunciou que foram detidos três membros da rede. “As autoridades vizinhas conseguiram recuperar algum dinheiro, o número da conta bancária e equipamentos electrónicos. Esta rede criminosa de Hong Kong estará envolvida em, pelo menos, 10 casos, sendo que o valor envolvido ronda os 20 milhões de dólares de Hong Kong. A quantidade era maior. A polícia de Hong Kong acredita também que estes três elementos da rede detidos em Hong Kong podem estar envolvidos em outros três casos desse tipo de burla em Macau”, concluiu o porta-voz da PJ.

_________________

Condutor de betoneira acusado de provocar danos patrimoniais na Casa do Mandarim

Os dados provocados por uma betoneira numa das paredes exteriores da Casa do Mandarim vão custar 14 mil patacas a um motorista de 64 anos. “No dia 23 de Junho, um funcionário do Instituto Cultural fez uma denúncia à Polícia Judiciária sobre danos causados numa parede da Casa do Mandarim. Segundo o funcionário, a parede exterior apresentava um risco com 8 metros. “Após a investigação e com recurso ao sistema de videovigilância do local descobrimos que os danos foram causados no dia 22 de Junho por uma betoneira que ao passar pela rua da Casa do Mandarim bateu na parede e deixou um risco com 8 metros. A reparação vai custar 14 mil patacas. O condutor foi chamado para prestar declarações e acabou por admitir que fugiu após os danos”, explicou um porta-voz da PJ.

_________________

Homem de Hubei detido em hotel com duas mulheres por suspeita de exploração de prostituição

O Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) deteve um homem da província de Hubei por suspeita do crime de exploração de prostituição num hotel localizado na zona do Cotai. De acordo com a porta-voz do CPSP, as autoridades localizaram o suspeito de 37 anos nas imediações de um hotel no Cotai com duas mulheres e, no âmbito de uma operação anticrime, seguiram-nos até ao quarto de hotel. “Dentro do quarto encontrámos 769 cartões com publicidade para serviços sexuais, sendo que o homem prestava apoio de serviços sexuais fornecendo lubrificante e preservativos”, explicaram as autoridades. O homem entrou em Macau a 3 de Julho com as mulheres de 18 e 35 anos, respectivamente. “As duas mulheres são também de Hubei e disseram que ainda não tinham prestado serviços sexuais, mas admitiram ter entrado em Macau com o intuito de ganhar dinheiro através da prestação de serviços sexuais. Quando regressassem a Hubei teriam de pagar 50% dos lucros”, adiantou a porta-voz do CPSP.