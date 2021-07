Lei Chan U pede publicação do relatório de revisão do Regime de Previdência Central Não Obrigatório

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Numa interpelação enviada ao Executivo no início do mês, o deputado Lei Chan U solicitou a publicação das conclusões do relatório de avaliação ao Regime de Previdência Central Não Obrigatório. Lei Chan U mostrou-se preocupado com o processo de transição para o fundo central de providência obrigatório e pediu ao Governo para serem divulgadas mais informações sobre os 42 produtos de fundos de pensões das sete entidades gestoras de fundos que aderiram ao regime não obrigatório.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

O deputado Lei Chan U questionou o Fundo de Segurança Social sobre o progresso do relatório de avaliação da execução do regime de previdência central não obrigatório e solicitou às autoridades todos os detalhes sobre as conclusões dos trabalhos realizados sobre a revisão da eficácia de implementação do sistema. No documento enviado ao Governo a 2 de Julho, o deputado eleito por sufrágio indirecto mostrou-se também preocupado com as dificuldades dos residentes em “escolher produtos adequados para o fundo de reforma”.

Apesar de admitir a falta de condições para a criação de um fundo de pensões com retorno garantido em Macau, o presidente do Conselho de Administração do Fundo de Segurança Social, Iong Kong Io, assegurou, em Junho de 2020, que o relatório seria concluído no final de Junho de 2021.

Um ano depois, Lei Chan U quer saber quando serão publicadas as conclusões desse relatório. “Qual o progresso actual do relatório de revisão do Regime de Previdência Central Não Obrigatório? Quando é que as autoridades vão divulgar o conteúdo desse relatório ao público? Quais são os planos de trabalho futuros das autoridades no que respeita ao conteúdo desse relatório?”, questionou o deputado eleito por sufrágio indirecto.

Na interpelação escrita enviada ao Executivo, Lei Chan U levantou dúvidas sobre o impacto da pandemia nas conclusões do relatório e frisou que “agora que estamos em Julho, a comunidade está preocupada com o progresso do relatório e se o sistema está pronto para avançar para a implementação obrigatória”.

“Até 23 de Junho deste ano, sete entidades gestoras de fundos aderiram ao sistema não obrigatório de fundos de previdência central, oferecendo um total de 42 produtos de fundos de pensões, mas os riscos e rendimentos de vários produtos de fundos de pensões variam muito, e acredita-se que apenas um número muito pequeno de residentes pode fazer ajustamentos atempados às suas carteiras de investimento, após ter em conta a natureza e desempenho dos produtos de fundos de pensões e a sua própria apetência pelo risco. A maioria dos residentes não sabe como escolher produtos adequados para o fundo de reforma. Posso perguntar às autoridades que planos futuros têm para reforçar a divulgação e educação sobre a gestão dos produtos dos fundos de pensões para os residentes, de modo a aumentar a sua consciência e conhecimento da gestão financeira e fazê-los prestar atenção aos retornos dos produtos dos fundos de pensões e optimizar as suas carteiras de investimento de forma atempada para alcançar retornos satisfatórios?”, concluiu Lei Chan U.