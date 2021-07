É oficial. CAEAL torna públicas todas as listas para as eleições legislativas

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Sem grandes surpresas para o próximo mandato, há a notar o regresso do democrata Paul Chan Wai Chi às lides políticas, bem como a confirmação de Scott Chiang como cabeça de lista e mandatário da candidatura apadrinhada pelo veterano Ng Kuok Cheong, que surge na segunda posição. Os deputados Angela Leong e Ho Ion Sang, talvez antevendo maus resultados através do sufrágio directo, irão ocupar um lugar no hemiciclo através da via indirecta.

Gonçalo Lobo Pinheiro

goncalolobopinheiro.pontofinal@gmail.com

A Comissão para os Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativas (CAEAL) confirmou ontem a candidatura de 24 listas às eleições legislativas do próximo dia 12 de Setembro: 19 lista concorrem ao escrutínio da população e cinco vão ao sufrágio indirecto.

Contas feitas, existem 159 candidatos para apenas 14 lugares no hemiciclo pela via directa, enquanto que pelo sufrágio indirecto todos os candidatos têm garantida a entrada na Assembleia Legislativa. De notar que os anteriormente sufragados directamente Angela Leong e Ho Ion Sang, surgem este ano como candidatos pela via indirecta substituindo Vítor Cheung Lup Kwan e Chan Hong, que decidiram não se recandidatar.

Outros históricos como Au Kam San ou Mak Soi Kun também decidiram pendurar as botas. Paul Chan Wai Chi, que já havia sido deputado anteriormente, decidiu voltar a concorrer, desta vez como cabeça de lista pela Associação do Progresso de Novo Macau, do campo pró-democrata, uma lista que tem na sua última posição um macaense a concorrer: Heitor Che.

José Pereira Coutinho volta a encabeçar a lista da Nova Esperança que tem como mandatário Leong Veng Chai, anterior companheiro de bancada de Coutinho nas eleições de 2013. A macaense Lídia Lourenço surge na quinta posição da lista cujo número dois foi atribuído a Che Sai Wang.

Agnes Lam, que anteriormente ao PONTO FINAL admitiu que gostaria de eleger dois deputados, surge, naturalmente, a comandar a lista do Observatório Cívico, na qual o arquitecto português Rui Leão volta a participar.

Uma nota ainda para a junção de Si Ka Lon com Song Pek Kei, numa lista cujo mandatário é o veterano e antigo deputado Ung Choi Kun. Depois de, em 2017, Si e Song terem entrado na AL por listas diferentes, os dois deputados voltam a recandidatar-se na mesma lista, uma superlista é o que a Associação dos Cidadãos Unidos de Macau apresenta a sufrágio.

Recorde-se que as listas candidatas à AL por sufrágio directo são: Energia Colectiva de Macau, Aliança de Bom Lar, União Promotora para o Progresso, Macau Vitória, União para o Desenvolvimento, Associação de Próspero Macau Democrático, Associação do Novo Progresso de Macau, União de Macau-Guangdong, Observatório Cívico, Poder da Sinergia, Novos Jogos de Macau, Poderes do Pensamento Político, Associação dos Cidadãos Unidos de Macau, Associação do Progresso de Novo Macau, Nova Esperança, Força do Diálogo, Plataforma para os Jovens, Ou Mun Kong e Aliança Para a Promoção da Lei Básica de Macau. Por seu turno, pela via indirecta os candidatos são: União dos Interesses Empresariais de Macau, representante dos sectores industrial, comercial e financeiro; a Comissão Conjunta da Candidatura das Associações de Empregados, do sector do trabalho; a União dos Interesses Profissionais de Macau, do sector profissional; Associação de Promoção do Serviço Social e Educação” representante dos sectores dos serviços sociais e educacional; e ainda a União Cultural e Desportiva do Sol Nascente, dos sectores cultural e desportivo.

De acordo com uma ordem executiva do chefe do Governo local, Ho Iat Seng, o limite das despesas de cada candidatura foi fixado em 3,5 milhões patacas. Ao mesmo tempo, o orçamento total para as eleições legislativas deste ano foi estabelecido em 50,8 milhões de patacas, indicou, em Fevereiro, o juiz Tong Hio Fong, presidente da CAEAL, que admitiu na altura tratar-se de uma redução de cerca de 8,5% em relação às legislativas de 2017.

Este ano estão recenseados 325.180 eleitores, um aumento de 18.160 eleitores (5,9%) em relação a 2017 (307.020 eleitores).