Cloee Chao pede extensão da validade dos testes de ácido nucleico

Fotografia: PF

Cloee Chao, presidente da Associação de Direitos dos Trabalhadores do Jogo, pediu ontem ao Governo para prolongar o prazo de validade dos testes de ácido nucleico para sete dias, bem como para implementar um melhor controlo dos visitantes de Hong Kong que podem chegar a Macau depois de estar em vigor a bolha de viagem entre as duas regiões.

A validade dos testes de ácido nucleico deve voltar a ser de sete dias, especialmente para aqueles que já completaram a vacinação, sugeriu Cloee Chao, ontem, numa carta escrita entregue ao Governo. A presidente da Associação de Direitos dos Trabalhadores do Jogo lembrou ainda que, desde o surto da Covid-19, as receitas da indústria do turismo do jogo de Macau diminuíram drasticamente, acrescentando que afectou também outras indústrias relacionadas. Porém, a partir do feriado do dia 1 de Outubro do ano passado, os casinos têm mantido cerca de 80% do seu volume de negócios e começa a haver sinais de melhoria, indicou.

No entanto, devido às recentes mudanças na situação epidémica em Guangdong, todas as pessoas que viajam entre a província e Macau devem ter um teste de ácido nucleico negativo com validade de 48 horas. Isto representou, segundo Cloee Chao, mais um “golpe para a economia de Macau”, tendo também sido afectada a vida de muitas famílias transfronteiriças. Cloee Chao disse também que o regresso dos testes de ácido nucleico com prazo de validade de sete dias poderia encorajar mais cidadãos a vacinarem-se.

De acordo com Cloee Chao, depois de os funcionários dos casinos saberem que o Governo tem o plano de cancelar as quarentenas para os visitantes de Hong Kong sob determinadas condições, estes trabalhadores mostraram-se preocupados. Apesar de o movimento dos visitantes vir a ser restrito em Macau, os funcionários querem saber se o Governo de Macau vai implementar mais regras para estas pessoas ao entrarem nos casinos, a fim de garantir um espaço seguro de trabalho.

Cloee Chao afirmou: “Embora os clientes usem máscaras, desde que peçam uma garrafa de água, podem tirar as máscaras”. A responsável adiantou: “Recentemente, a associação também recebeu denúncias de funcionários que disseram que algumas salas VIP são suspeitas de permitirem que os clientes tirem as máscaras e fumem na sala, ameaçando os funcionários para não os denunciarem”.

Ao entregar a carta na sede do Governo, Cloee Chao pediu ainda ao Executivo para prestar atenção à situação de algumas operadoras de jogo que serão suspeitas de forçar os funcionários a tomarem a vacina, com o objectivo de alcançar uma taxa alta de vacinação mais alta. Chao comentou: “Não fazemos objecção a que as empresas usem medidas de incentivo para promover a vacinação dos funcionários, de modo a atingir-se o objectivo de construir uma barreira imunológica para toda a população, mas desde que as empresas não violem o princípio da vacinação voluntária dos cidadãos”.

Durante Janeiro e Junho de 2021, as receitas brutas de jogo em Macau atingiram 49,023 milhões de patacas, um aumento homólogo de 45,5%, notou Cloee Chao, sendo que, como são empresas de jogo são poderosas em Macau, e deveriam assumir mais responsabilidades sociais. Perante o facto de devido à epidemia alguns trabalhadores estarem em situação de ‘lay-off’, “o que leva a uma grande redução dos seus rendimentos”, espera-se que as concessionárias possam pagar os subsídios de Verão aos funcionários, “de modo a aliviar a pressão” dos trabalhadores, tal como fez a SJM.

De acordo com as autoridades, a taxa de desemprego de Macau permanece nos 4,1%. Cloee Chao notou que embora o Governo continue a lançar planos de formação remunerada, alguns desempregados queixaram-se de que a economia estava em crise e o emprego era difícil. Assim, mesmo depois de terminar vários cursos, foi difícil encontrar um novo emprego. Portanto, a associação pediu ao Governo para reduzir o número de trabalhadores não-residentes, a fim de garantir o emprego de residentes locais. A responsável lembrou também que o Governo tem enfatizado repetidamente que os trabalhadores não-residentes devem complementar a escassez de recursos de mão-de-obra local.

Luís Hanyu