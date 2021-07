Agnes Lam pede corredor especial para pacientes de Macau irem ao médico em Hong Kong

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

A deputada apresentou ontem uma interpelação escrita ao Governo em que pede que seja implementado um corredor especial para que os residentes de Macau possam ir ao médico em Hong Kong. Isto porque, diz, os pacientes de Macau que precisam de tratamento médico do outro lado do Delta do Rio das Pérolas não o têm feito devido às restrições fronteiriças.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Agnes Lam quer que o Governo estabeleça um corredor especial para os residentes de Macau que precisam de ir a Hong Kong para receber tratamento médico. Numa interpelação escrita enviada ontem ao Governo, a deputada diz que “alguns residentes de Macau que precisam de ir a Hong Kong para tratamento médico foram dissuadidos de o fazer” devido às restrições fronteiriças em vigor há mais de um ano.

A deputada, que se recandidata à Assembleia Legislativa (AL) nas eleições de 12 de Setembro, lembra que os Governos de Macau e Hong Kong têm negociado uma futura bolha de viagem entre as duas regiões. Porém, as negociações estão num impasse e ainda não há uma calendarização para fazer a viagem entre as duas regiões sem necessidade de quarentena. Agnes Lam concorda que agora “não é apropriado” abrir a fronteira com Hong Kong para efeitos do desenvolvimento da economia.

Porém, as restrições na fronteira também têm afectado os residentes de Macau que precisam de ir a Hong Kong para tratamento médico. A deputada diz ter recebido pedidos de ajuda por parte de “um número considerável de residentes em Macau” que agora “não podem ir a Hong Kong para consultas médicas e que precisam que os seus familiares e amigos comprem medicamentos para uso próprio no mercado em seu nome mediante prescrição dos médicos de Hong Kong”. No entanto, esses medicamentos não chegam a atravessar a fronteira devido às restrições de importação de medicamentos.

As autoridades de Macau chegaram a dizer que recebiam pedidos de isenção de quarentena de residentes que necessitam de tratamento médico em Hong Kong. Porém, aponta Agnes Lam, há ainda muitos pacientes à espera.

Assim, a deputada pede a implementação de um mecanismo de flexibilização das passagens entre Macau e Hong Kong. “É necessário que os Governos de Hong Kong e Macau se coordenem e estabeleçam um mecanismo para a criação de um canal especial para os pacientes que necessitam de ir a Hong Kong, permitindo-lhes ir directamente para o hospital onde pretendem procurar tratamento médico para isolamento e exame correspondente à chegada a Hong Kong, e serem isolados de acordo com os requisitos de prevenção da epidemia em Macau quando regressarem ao território”. Agnes Lam pede, além disso, um mecanismo adicional que permita o envio de medicamentos de Hong Kong para Macau.

Na interpelação escrita, a deputada questiona: “Desde a implementação da medida de quarentena entre Hong Kong e Macau, no ano passado, quantos pedidos de isenção para procurar tratamento médico em Hong Kong foram recebidos pelas autoridades? Quantas candidaturas foram aprovadas? Quantos deles foram avaliados por especialistas e tratados pelas autoridades?“.

Agnes Lam pergunta também se as autoridades vão avançar para a criação de um corredor entre as duas regiões para os pacientes que precisam de ir a Hong Kong receber tratamento médico. Por fim, a candidata da lista Observatório Cívico interroga as autoridades para saber se há planos para a implementação de um mecanismo que permita o envio de medicamentos de Hong Kong para Macau.