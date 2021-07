Sector da restauração à espera do regresso dos visitantes de Hong Kong

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

“Quanto menos restrições, melhor”. É assim que Chan Chak Mo, presidente da União das Associações dos Proprietários de Estabelecimentos de Restauração e Bebidas de Macau, reage a uma eventual flexibilização das restrições fronteiriças com Hong Kong. Neste momento, indica, são os restaurantes dentro dos casinos que mais estão a sofrer com a falta de visitantes.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Enquanto os Governos de Macau e Hong Kong tentam encontrar um consenso para flexibilizar as passagens entre as duas regiões, o sector da restauração de Macau continua à espera. Chan Chak Mo, presidente da União das Associações dos Proprietários de Estabelecimentos de Restauração e Bebidas de Macau, afirmou, ao PONTO FINAL, que a criação de uma bolha de viagem entre as duas regiões seria “uma grande ajuda” para o sector.

Actualmente, a implementação de um corredor especial entre Hong Kong e Macau está num impasse. As duas regiões estão a negociar os termos do acordo e, segundo as autoridades, ainda será preciso pedir autorização ao Governo Central para permitir que os residentes possam circular entre os dois territórios sem serem obrigados a cumprir quarentena.

“Ainda não existe uma calendarização no que diz respeito às restrições, tudo depende da situação em Hong Kong e de como eles conseguem controlar a pandemia. Mas quanto menos restrições, melhor”, afirmou o presidente da associação do sector da restauração, frisando que “seria bom que os Governos de Macau e de Hong Kong flexibilizassem as restrições fronteiriças, não só para o sector dos restaurantes como para toda a economia de Macau”. “Sem restrições, as pessoas podem passear por Macau e gastar dinheiro”, nota.

Chan Chak Mo, que lembra que habitualmente os visitantes da região vizinha representam cerca de 30% do total que chega a Macau, diz estar à espera que o mercado de Hong Kong reabra, até porque “eles vão gastar dinheiro, não só nos casinos, como nos hotéis, agências, ‘ferries’, e depois têm de comer algures, ou no hotel ou fora dele”.

O deputado e presidente da associação dos restaurantes locais assinala também que no último ano e meio têm sido os restaurantes dentro dos casinos a sofrerem mais com a crise: “O negócio continua muito lento devido à situação da pandemia na província de Guangdong. Nos casinos, os principais clientes são do interior da China e muitos deles são da província de Guangdong. É preciso tempo para que o volume de negócio retome”.

Os mercados principais dos restaurantes de Macau são os da China continental, Hong Kong e Taiwan. Os mercados internacionais nem contam para Chan Chak Mo. “Não vejo que haja mudanças significativas no número de viajantes internacionais a chegarem a Macau. Não dependemos desse mercado”, diz.

No entanto, os restaurantes fora dos casinos até estão “bastante bem”, diz. “Devido aos esquemas de incentivo e devido aos subsídios do Governo, os restaurantes que não se localizam dentro dos casinos estão bastante bem. Mostram sinais de estarem melhor”, em comparação com a mesma altura do ano passado”.

A associação presidida por Chan Chak Mo também está a cargo do Festival de Gastronomia, que se realiza há 20 anos. Chan Chak Mo indicou que o evento se vai continuar a realizar este ano, por altura de Novembro, mas os detalhes ainda não estão confirmados. Chan Chak Mo disse acreditar que os moldes da edição de 2021 serão idênticos aos da edição do ano passado, onde não houve estabelecimentos do exterior devido à pandemia.

