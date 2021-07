Novo Macau pede regulamentação para descargas de gorduras na rede de drenagem

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Lojas de take-away que produzem comidas e bebidas e recorrem ao uso de óleos estão na mira da associação. Vice-presidente Rocky Chan pede rapidez ao Executivo da RAEM no licenciamento deste tipo de estabelecimentos.

Gonçalo Lobo Pinheiro

goncalolobopinheiro.pontofinal@gmail.com

Depois de o Governo ter admitido, recentemente, falhas nos sistemas de esgotos do território, a Associação Novo Macau (ANM) vem pedir mais e melhor regulamentação no que diz respeito às descargas de gorduras e esgotos nos ramais de água públicos.

Em comunicado de imprensa divulgado ontem de manhã, o vice-presidente da ANM Rocky Chan revelou que acredita que, tal como os estabelecimentos de restauração regulados pelo Decreto-Lei n.º 16/96/M, os estabelecimentos de comida take-away não são regulados pela actual lei, uma vez que o processo de preparação de alimentos pode gerar problemas tais como incêndios, emissões de fumo e óleos, águas residuais também elas oleosas, ruído do funcionamento do equipamento, odores, entre outros problemas, que estão relacionados com questões de poluição ambiental. “O Governo deve legislar o mais rapidamente possível para regular o licenciamento dos estabelecimentos de comida take-away e monitorizar as suas emissões de fumo oleoso e depósitos de gorduras. As autoridades deveriam tratar disso o mais rapidamente possível para regulamentar o licenciamento desse tipo de lojas”, afirmou na nota Rocky Chan, que notou ser esta a altura certa para o fazer, uma vez que o Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) está a ouvir a opinião pública, precisamente, sobre o desenvolvimento de um sistema de registo de estabelecimentos de take-away.

A ANM considera que os estabelecimentos alimentares de take-away não estão sujeitos ao mesmo controlo por parte das autoridades governamentais que outros estabelecimentos alimentares, “como um prazo para rectificar violações ou impor sanções”, disse Rocky Chan. “No passado, muitos residentes queixaram-se do ruído, isolamento térmico e problemas de higiene ambiental causados por algumas lojas de take-away”, acrescentou, lembrando que há ainda muitos casos de fumo oleoso e descarga de esgotos que causam sério impacto nos residentes e na rede pública de drenagem.

Em 2014, lembra Rocky Chan, foi proposto que as lojas de take-away estivessem sujeitas ao mesmo padrão de sistema regulador que os restantes restaurantes, e que as autoridades deveriam ser responsáveis pelo acompanhamento dessa situação. Contudo, até ao momento, lembra a ANM, ainda não existe um sistema regulamentar à vista, apenas existindo projectos de regulamentação que entraram em processo legislativo.

Sem regras, nada se pode exigir

Sem um controlo apertado, nada se pode exigir aos estabelecimentos de take-away que não sejam melhorias de acordo com as orientações para o controlo de poluição dos fumos gordurosos e dos maus cheiros dos estabelecimentos de comidas e lugares similares, “que, na verdade, não são juridicamente vinculativas”.

Rocky Chan afirmou que, na ausência de instalação obrigatória de colectores de gorduras pelas lojas em questão, as águas residuais carregadas de óleos poderiam ser descarregadas directamente na rede de drenagem, bloqueando os esgotos e afectando seriamente a capacidade global, provocando inundações. “A menos que as lojas de take-away despejem as águas residuais na rede de esgotos em locais públicos, que serão monitorizados pelas autoridades, será difícil para os departamentos governamentais monitorizar o problema”, assumiu o responsável da ANM.

O democrata defende ainda que deve ser promulgada legislação o mais rapidamente possível. Para os estabelecimentos take-away que simplesmente vendem bebidas ou outros produtos que não geram fumos oleosos ou águas residuais durante o processo de produção, a ANM propõe que sejam isentos da exigência de instalação de colectores de gorduras. Rocky Chan salientou que, tendo em conta as ruas estreitas e densas de Macau, a poluição causada pelas emissões de fumo oleoso dos estabelecimentos de take-away localizadas em edifícios baixos é particularmente proeminente. As autoridades, defende a ANM, devem também fornecer aconselhamento técnico adequado ou materiais de referência para simplificar os procedimentos administrativos de instalação de chaminés e restante equipamento, por forma a ajudar as empresas a funcionarem sem problemas em conformidade com as normas ambientais.