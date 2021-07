Homem detido por alegadamente ter falsificado cartas de admissão em universidade de Macau

FOTOGRAFIA: PF

Um residente de Macau foi detido por ter, alegadamente, enganado os pais de quatro estudantes, falsificando as cartas de admissão numa universidade de Macau. A Polícia Judiciária (PJ) não quis revelar qual a instituição em causa. A fraude fez com que os pais ficassem sem 1,13 milhões de patacas.

Um homem, designer gráfico de 27 anos, residente de Macau, foi detido pela suspeita de falsificar cartas de admissão numa universidade de Macau, numa fraude de valor elevado, indicou ontem a Polícia Judiciária (PJ) numa conferência de imprensa, acrescentando que o montante envolvido é de cerca de 1,13 milhões de patacas. Há ainda outras três suspeitas no mesmo caso, residentes de Macau, que já foram detidas em 2019. As autoridades não divulgaram o nome da universidade em causa.

De acordo com as autoridades, as vítimas são os pais de alunos da China continental, que estavam preocupados com a possibilidade de os filhos não poderem entrar na universidade de Macau que pretendiam, porque os resultados dos exames de admissão não tinham sido bons. Assim, entre o final de Junho e o início de Julho de 2019, as vítimas queriam, através de uma mulher residente de Macau, uma das suspeitas, subornar um gerente da escola para ajudar os seus filhos a entrarem na universidade. Neste processo, as quatro vítimas pagaram à mulher 200 mil a 260 mil yuans, respectivamente, segundo a PJ.

Algum tempo depois, as vítimas receberam um e-mail alegando ser da universidade, informando que os seus filhos tinham sido aceites. Além disso, receberam também as cartas de aceitação da referida universidade. A 29 de Agosto de 2019, quando as vítimas levaram os seus filhos à universidade para fazer inscrição, os funcionários da instituição revelaram que os jovens não tinham sido aceites pela universidade e as cartas que tinham recebido eram falsas. Depois de terem contactado a mulher para pedir explicações e ficado sem resposta, as vítimas suspeitaram que tinham sido enganadas e chamaram a polícia.

Após investigação, a PJ identificou um homem, o principal suspeito de falsificar os documentos, e também outras três parceiras, do sexo feminino. As três mulheres foram levadas à esquadra para interrogatório e confessaram que eram intermediárias nesta fraude e não sabiam o plano do principal suspeito.

Depois de saber que o homem já tinha fugido de Macau a 4 de Agosto de 2019, as autoridades locais pediram ajuda à polícia do interior da China para o deter. Na passada segunda-feira, o suspeito foi interceptado na China continental e entregue à PJ. O arguido confessou que falsificou os documentos por meio de um ‘software’ de computador. Ontem, o caso foi transferido para a Ministério Público (MP) por suspeitas de crime de burla de valor elevado e falsificação de documentos.

Três detidos por suspeita de tráfico e consumo de droga

Um homem de 38 anos, residente de Macau, e um casal de trabalhadores não-residentes do Vietname, funcionários de um hotel, foram detidos na segunda-feira por suspeitas de tráfico e consumo de droga. As autoridades apreenderam 6,51 gramas de ICE e 1,2 gramas de ecstasy em pó, no valor de cerca de 20 mil patacas, de acordo com a PJ.

Na semana passada, a polícia recebeu informações sobre a alegada actividade ilegal de tráfico de droga, que diziam que um homem vendia droga em discotecas e bares perto da zona da Areia Preta. A polícia acabou por interceptar o suspeito na Rua dos Hortelãs na tarde de segunda-feira. Na altura da detenção, o homem não tinha droga na sua posse. No entanto, cinco pacotes de ICE, com o peso total de 3,11 gramas e algum equipamento para o consumo de droga foram encontrados na sua residência.

Após a investigação, a polícia identificou um segundo suspeito. Por volta das 19h de segunda-feira, esse suspeito foi detido e os agentes encontraram cinco pacotes de ICE, com peso de três gramas, na sua posse. Depois disso, quando a polícia chegou à residência do suspeito para fazer investigação, prendeu um terceiro suspeito em casa. Além disso, um total de 0,4 gramas de ICE e 1,2 gramas de ecstasy em pó foram encontrados. Foram também apreendidAs 18,8 mil patacas e 22 mil dólares de Hong Kong que são alegadamente fruto do tráfico de drogas.

De acordo com as autoridades, os dois suspeitos vietnamitas estavam envolvidos no tráfico de drogas há mais de um mês. Após o teste de drogas, o primeiro e o terceiro suspeitos foram confirmados como positivos. Os três arguidos foram acusados pelo crime de tráfico e consumo de drogas. O primeiro suspeito foi também acusado de estar na posse de equipamento para o consumo de droga. O caso foi transferido ontem para o MP.

Luís Hanyu