Governo vai suspender contrato com a Deloitte

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

A Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) vai suspender o contrato com a Deloitte, adiantou ontem Raimundo do Rosário, secretário para os Transportes e Obras Públicas, citado pelo portal Macau News Agency à margem da reunião do Conselho para a Renovação Urbana.

Recorde-se que o Governo tinha assinado o contrato de 14,5 milhões de patacas com a empresa de consultoria para que esta conduzisse um estudo sobre a renovação urbana de Macau. Raimundo do Rosário não adiantou o montante a ser dado à Deloitte como compensação pela suspensão do contrato.

“Os resultados do estudo foram apresentados aos membros do conselho e decidimos que o trabalho realizado até agora é suficiente e suspenderemos o contrato, uma vez que não faz sentido continuar com ele. O que falta fazer é a consulta pública, mas esta já foi realizada em 2019”, disse Rosário, citado pela MNA. O secretário frisou que o estudo realizado pela Deloitte vai ser utilizado para a elaboração da futura lei de renovação urbana.

Na mesma ocasião, Raimundo do Rosário falou sobre a repetição do concurso público para o projecto da linha de Seac Pai Van do Metro Ligeiro. O secretário voltou a dizer o que já tinha dito à margem de uma reunião na Assembleia Legislativa: “Nos quase sete anos em que estou neste trabalho, esta foi a única vez que um concurso público foi cancelado e repetido. Deveriam ser-nos permitidos alguns erros de vez em quando. O concurso está em curso, pelo que só o comentaremos quando o terminarmos e assinalarmos o contrato”.

O primeiro concurso para a construção da linha de Seac Pai Van foi lançado em Julho de 2020, tendo sido cancelado depois de as autoridades considerarem que os orçamentos e prazos das propostas não estavam de acordo com os pré-requisitos exigidos.