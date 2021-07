Governo desembolsa oito milhões de patacas para a Arte Macau

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Edição deste ano arranca este mês com 30 exposições em 25 locais e ficará patente até Outubro. Patrocinadores, na sua maioria operadores de jogo, assumem os gastos remanescentes, que são elevados, mas o Governo não identificou quais.

Gonçalo Lobo Pinheiro

goncalolobopinheiro.pontofinal@gmail.com

A edição deste ano do Arte Macau vai ter 30 exposições espalhadas por diversos locais do território. O evento começa já este mês e estará por aí até ao mês de Outubro, anunciou ontem o Instituto Cultural (IC) em conferência de imprensa no Centro Cultural de Macau.

Com o tema “Criar para o Bem-estar”, o evento procurará mostrar ideias criativas para o mundo, ao mesmo tempo que promove Macau como património mundial, para além de remodelar o espírito humanista da era pós-epidémica, assumiu a presidente do IC, Mok Ian Ian, aos jornalistas, que admitiu que o Executivo investiu oito milhões de patacas, tendo a maior fatia de despesa ficado à responsabilidade dos patrocinadores. “Se virmos bem, o nosso investimento é reduzido, muito à semelhança do que já foi feito o ano passado. Contudo, não sei qual a fatia de dinheiro que coube aos patrocinadores.”

O Arte Macau, com curadoria principal de Qiu Zhijie, um dos artistas contemporâneos mais influentes da China e director da Faculdade de Arte Experimental da Academia Central de Belas Artes, vai estar dividido em várias secções, que se vão focar “na força das artes visuais contemporâneas” para “remodelar o espírito humanista na era pós-epidémica” e “explorar novos modelos e novas ideias de desenvolvimento para as causas culturais e as indústrias culturais”.

Dentro daquilo que Mok Ian Ian assumiu à comunicação social, é seguro que o evento trará “um panorama cultural singular em Macau, durante o Verão e o Outono”. A exposição principal no Museu de Arte de Macau é composta por três partes: “O Sonho de Mazu”, “Labirinto da Memória de Matteo Ricci” e “Avanços e Recuos da Globalização”.

Qiu Zhijie explicou o conceito curatorial por vídeo, considerando que devido à pandemia global em 2020, parece que o botão “PAUSE” foi apertado, de repente. No meio desta incerteza “trágica”, os artistas de todo o mundo abriram, através dos seus trabalhos, um novo caminho espiritual para as pessoas, num ambiente pandémico aparentemente desesperado. A exposição ecoa as identidades geográfica e cultural de Macau, convidando todos os artistas do mundo a participar na discussão sobre globalização e individualidade, vida e sonho, longinquidade e proximidade, segurança e felicidade.

No Arte Macau, serão apresentadas seis obras de arte pública em vários bairros, mostrando as criações dos artistas do interior da China, Tailândia, Argentina, Egipto, Itália e outros locais e ligando o mundo com criatividade. “Trabalhos Seleccionados de Artistas Locais” apresenta 12 obras de artistas de Macau, patentes no Armazém do Boi.

Para a “Exposição Colateral”, várias instituições de ensino superior, incluindo a Universidade de Macau, Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau, Instituto Politécnico de Macau e Universidade de São José, realizam também as exposições, permitindo aos alunos demostrar a sua vitalidade artística na Bienal Internacional de Arte de Macau.

Durante a apresentação na nova edição do Arte Macau, a directora dos Serviços de Turismo, que organizam em conjunto com o IC, também afirmou que o “evento pode contribuir para promover Macau como um destino seguro” em relação à Covid-19, uma vez que só foram registados 55 casos desde o início da pandemia.

Maria Helena de Senna Fernandes tem esperanças num aumento de turistas em Macau, muito em breve. “Esperamos um aumento dos visitantes nas férias de Verão e no Outono”, lembrando que, estando o evento no ar até Outubro, também a semana dourada daquele mês, com feriados em Macau e no continente, possa trazer muitos visitantes.

Charme vanguardista da arte contemporânea

A iniciativa vai estabelecer, pela primeira vez, o Pavilhão da Cidade Criativa, no Centro de Arte Contemporânea de Macau – Oficinas Navais n.º1, Galeria Tap Seac e nas vivendas verdes de Mong-Há, para reunir diversas cidades criativas da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), nomeadamente Macau (Gastronomia), Nanjing (Literatura), Wuhan (Design) e Linz (Arte dos Media).

Os grandes patrocinadores – as seis principais operadoras de jogo do território: Sociedade de Jogos de Macau (SJM), Galaxy, Sands China, MGM, Melco e Wynn -, organizam exposições com variadas expressões artísticas, incluindo fotografia, instalações, escultura, cerâmica contemporânea e bordados.

Durante o período que decorre o certame serão realizadas um conjunto de actividades de intercâmbio artístico, e ainda uma visita artística em vários locais de exposições, permitindo ao público explorar o encanto do que é o Arte Macau, cuja edição inaugural decorreu há dois anos. “Pretendemos que o Arte Macau se possa impor como uma nova marca de turismo cultural, enriquecer o papel do território como centro mundial de turismo e lazer, e demonstrar a relevância da cidade como base de intercâmbio e cooperação para a promoção da coexistência multicultural, com predominância da cultura chinesa”, notou a presidente do IC.