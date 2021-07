Embaixador defende restrições nas viagens entre Macau e Portugal impostas pelo Governo

Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

Para José Augusto Duarte, embaixador de Portugal na República Popular da China, as restrições fronteiriças impostas pelo Governo de Macau que dificultam as viagens entre a região e Portugal são explicadas pelas “situações excepcionais” que a pandemia causou no mundo. Ao PONTO FINAL, o embaixador em Pequim defendeu as medidas de Macau e voltou a elogiar o trabalho das autoridades locais no que toca à prevenção da epidemia.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

José Augusto Duarte diz compreender as restrições impostas pelo Governo de Macau para quem chega da Europa, nomeadamente de Portugal. Ao PONTO FINAL, o embaixador de Portugal na República Popular da China defendeu as medidas anti-epidémicas de Macau, que surgem em resposta às “situações excepcionais” que se vivem.

O embaixador afirmou: “Tanto quanto julgo saber não se colocam obstáculos legais a qualquer português que queira sair de Macau para regressar a Portugal, o que existe são as normas de prevenção contra a propagação pandémica que impõem ou quarentenas ou dificuldades de emissão de visto a quem queira entrar em Macau”.

Questionado sobre se a embaixada estava a tentar sensibilizar as autoridades chinesas para a dificuldade que os portugueses encontram nas viagens entre Portugal e Macau, nomeadamente no que toca à escassez de voos, imposição de quarentenas ou emissão de vistos, José Augusto Duarte disse apenas que “Portugal e a embaixada poderão e deverão sempre pugnar pela defesa dos seus cidadãos para terem tratamento de igualdade face às leis locais aplicados aos cidadãos locais”.

“Infelizmente temos de compreender que a evolução da pandemia a nível mundial é preocupante e é natural que gere apreensão nas autoridades de Macau”, comentou o embaixador em Pequim, deixando elogios ao “assinalável sucesso” no combate á pandemia que Macau tem alcançado. Na sua opinião, é natural que as autoridades da região “não se sintam especialmente seguras de que podem flexibilizar as regras sem correr riscos excessivos”.

“Isso [o trabalho de prevenção da epidemia] é importante e benéfico também para todos os portugueses que vivem e trabalham em Macau”, notou José Augusto Duarte, que disse compreender “perfeitamente” o desejo dos portugueses de visitarem família e amigos em Portugal. E confessou: “Eu próprio não visito a minha família há quase dois anos”. Por isso, “temos de compreender que vivemos todos situações excepcionais e que as medidas em vigor são uma resposta às circunstâncias correntes”, sublinhou.

Em Janeiro, em entrevista ao PONTO FINAL, José Augusto Duarte tinha indicado que estava a ser feito um esforço pela embaixada portuguesa junto das autoridades de Pequim para fazer com que fosse possível os cidadãos portugueses em Macau poderem atravessar a fronteira para a China continental. Medida essa que foi entretanto posta em prática. Estas “alterações substanciais” nas restrições fronteiriças provam que as autoridades chinesas mostraram abertura à flexibilização das medidas para os cidadãos portugueses, indicou.

José Augusto Duarte adiantou que recebeu três pedidos de portugueses para que os seus familiares fossem autorizados a fazer reunificação familiar em Portugal. Porém, “infelizmente por enquanto ainda não houve evolução concreta no sentido que pretendíamos”.