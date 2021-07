Edmund Ho deixa elogios à exposição de fotografia dos 100 anos do PCC

FOTOGRAFIA: FUNDAÇÃO MACAU

Edmund Ho, antigo Chefe do Executivo de Macau e agora vice-Presidente da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês (CCPPC), visitou na tarde de ontem a exposição “Os 100 Anos do Partido Comunista da China – Exposição de Fotografia de Celebração do 100.º Aniversário do Partido Comunista da China”.

Segundo um comunicado divulgado ontem pela Fundação Macau, um dos organizadores da exposição, Edmund Ho considerou que o conteúdo da exposição é “muito rico”, uma vez que as quase 300 fotografias “mostram a gloriosa história de luta do Partido Comunista da China durante o último século e o caminho que a nação chinesa percorreu para, sob a direcção do Partido Comunista da China, se reerguer e prosperar no grande salto de desenvolvimento do País, e encorajou a população de Macau, sobretudo as gerações mais jovens, a mostrarem mais dedicação à história do Partido Comunista da China e manter firme o espírito de amor pelo Partido, pela Pátria e por Macau para, de mãos dadas e sob a direcção do Partido Comunista da China, contribuir para a prosperidade, engrandecimento da Pátria e desenvolvimento sustentável de Macau”.

A Fundação Macau aproveita para dizer que, até ontem, 1.276 associações com 39.718 pessoas fizeram reserva para visitarem a exposição, sendo que 18.502 já visitaram a mostra, que está patente no Complexo da Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa até ao dia 15 de Julho.

O organismo nota que várias escolas organizaram visitas à exposição e que alguns professores consideraram que “é muito importante incutir nos alunos o patriotismo desde a infância, sendo esta visita um ‘bom manual’ para os alunos no reforço do conhecimento sobre a história da China, sempre com o objectivo de formação de talentos que amam, não só a RAEM, mas também o seu país”. A Fundação Macau diz também que membros do grupo júnior do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) afirmaram que os jovens de Macau “devem saber como e porquê devem amar o seu país, compreender o apoio do país a Macau e também conhecer, desde a origem, o progresso do desenvolvimento da China”.