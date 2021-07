Conferência reúne académicos para analisar diferentes elementos narrativos sobre o Delta do Rio das Pérolas

Organizada pelo Centro de Tradução e Estudos Anglo-portugueses (CETAPS), da Universidade Nova de Lisboa, e pelo Centro de Investigação e Estudos Luso-asiáticos (CIELA) da Universidade de Macau, a conferência internacional online “Narrando o Delta do Rio das Pérolas” vai realizar-se a 8 e 9 de Julho com a participação de académicos especializados na investigação de representações visuais e escritas da região de Guangzhou, Macau e Hong Kong em diferentes períodos históricos. Do século XVII até à actualidade, os investigadores vão trazer para discussão elementos narrativos como escritos de viagem, obras literárias, documentos históricos, publicações de imprensa ou fotografia.

“Tentámos que fosse uma abordagem comparatista. Em vez de estudarmos apenas Macau, ou Hong Kong ou Cantão, tentámos que os investigadores tivessem uma abordagem mais ampla, interdisciplinar e sobretudo comparatista, ou seja, comparar, por semelhança e dissemelhança, vários espaços no Delta do Rio das Pérolas”, começou por explicar Rogério Miguel Puga, investigador do CETAPS da Universidade Nova de Lisboa, em declarações ao PONTO FINAL, acrescentando depois que as apresentações “podem ir da narrativa visual à narrativa pessoal de cartas, da narrativa jornalística à poesia, à própria publicidade e ao marketing ou fontes históricas”.

Para o académico da Universidade de Lisboa, a conferência tem como temática os elementos narrativos da representação do Delta do Rio das Pérolas. “Narrativa num sentido amplo de se contar uma história e que pode ser uma auto-história, dos próprios agentes que residem e constituem o Delta do Rio das Pérolas, ou a história contada por quem vem de fora, por exemplo, as narrativas de viagens. Lembro-me sempre quando estudo os textos de protestantes que visitaram Macau, sobretudo norte-americanos, em que ficavam sempre muito admirados com os sinos a repicar, hora a hora, em Macau. Nas cartas que escrevem para a América queixam-se mesmo disto. Enquanto que se fosse um português ou um católico da Europa, onde isso é uma prática normal, os sinos anunciarem as horas, nunca reparariam nesse detalhe. Essa questão do olhar e da percepção de quem filtra e descreve também é muito importante, e todo o contexto em que o Delta do Rio das Pérolas era visitado e de que Macau foi a porta de entrada até à fundação de Hong Kong, sendo uma antecâmara para Cantão, que era o destino final de muitos dos visitantes”.

A conferência arranca na quinta-feira às 18h00 [hora de Macau] com a intervenção de Paul Van Dyke sobre o papel tradicional das lojas de penhores de Macau e Cantão no Delta do Rio das Pérolas. “Convidámos o Paul Van Dyke pois é um grande especialista sobre a história do Delta do Rio das Pérolas e por ser uma boa oportunidade para o ouvirmos falar das lojas de penhor de Cantão e de Macau, uma abordagem comparatista, não só numa cidade, mas nas duas cidades. Penso que poderá ser essa a mais valia, estudar a forma como o próprio Delta do Rio das Pérolas, o discurso em torno do Delta do Rio das Pérolas se foi construindo ao longo do tempo, e continua, agora com a Grande Baía”, referiu Rogério Miguel Puga.

No entender de Rogério Miguel Puga, o Delta do Rio das Pérolas deve ser encarado como um “macroespaço” com vários elementos para analisar. Dentro da componente interdisciplinar, o evento conta com uma leitura de poesia de Kit Kelen acompanhado por uma instalação na primeira sessão, assim como a apresentação de um trabalho proto etnográfico sobre as técnicas materiais, organização laboral e social, crenças religiosas, estruturas de parentesco, sistemas de comunicação da China durante a dinastia Ming realizado por Miguel Hernández, da Universidade Nova de Lisboa.

Do macroespaço do Delta ao patuá de Macau nas publicações do século XIX

No final da primeira sessão, Mário Pinharanda-Nunes fará uma apresentação sobre a presença do patuá em narrativas socioculturais do século XIX no Ta Sssi Yang Kuo. “Sou da área de linguística e normalmente trabalho os textos de patuá sobre uma perspectiva linguística, mas embora vá abordar isso de uma forma muito superficial, tem mais a ver com uma análise sociocultural desses textos, na perspectiva de como é que esses textos narram em patuá a realidade dessa época da comunidade macaense e das outras comunidades ou da relação da comunidade macaense com as restantes comunidades. Até que ponto é que esses textos transmitem também a ambivalência identitária da comunidade macaense que é tão icónica da sua existência ao longo dos séculos”, indicou o investigador da Universidade de Macau

Sobre esta temática, o investigador Duarte Braga irá fazer uma apresentação no dia 9 de Julho às 18h20 sobre as relações literárias Goa-Macau no Ta Sssi Yang Kuo. “[O Ta Sssi Yang Kuo] é uma revista do século XIX que foi publicada em Lisboa e Macau e parte desta revista foi escrita em patuá. O que o Duarte Braga irá fazer é uma comparação entre essa revista publicada em Lisboa, mas sobre Macau, e também sobre outros pontos da Ásia portuguesa da altura, mas essencialmente sobre Macau com revistas do mesmo género publicadas em Goa”, adiantou Mário Pinharanda-Nunes, acrescentando que estas publicações proliferaram durante a “época do colonialismo europeu, não só no português”.

No segundo dia da conferência está agendada uma intervenção de Sara Augusto do Instituto Politécnico de Macau sobre o trabalho fotográfico contemporâneo de António Duarte Mil-Homens “Poemografia, a Escrita a Preto e Branco”. Da fotografia para a literatura, o evento conta também com uma apresentação de Mónica Simas sobre Henrique de Senna Fernandes e um trabalho de Vera Borges sobre vozes feministas de Macau.