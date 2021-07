AMCM promove curso de talentos na área financeira

A Autoridade Monetária de Macau (AMCM) e o Fundo de Cooperação para o Desenvolvimento China-Países de Língua Portuguesa (Fundo China-Países de Língua Portuguesa) organizaram conjuntamente, no passado dia 25 de Junho, a terceira edição do curso de formação de curta duração dos talentos da área financeira de Macau, que contou com a participação de 75 representantes do sector financeiro de Macau, revelou ontem a AMCM em comunicado de imprensa.

A formação esteve subordinada ao tema “Construção da capacidade financeira de Macau”, sendo que no seu decurso foram realizadas com os formandos, através da modalidade de ensino presencial e online, partilhas de experiências relativas às actividades de capitais do exterior, ao desenvolvimento económico regional da China na nova era, ao procedimento da emissão de obrigações no exterior pelas empresas do Interior da China e ao investimento no exterior, entre outras questões, tendo os formandos trocado experiências sobre o tema com os especialistas, referiu ainda a mesma nota.

Durante o evento, o presidente do Fundo de Desenvolvimento China-África, Mei Shiwen, sublinhou que, com a oportunidade de construção da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, reforçará o intercâmbio com o Governo da Região Administrativa Especial de Macau e as respectivas instituições, abordará a direcção de cooperação prática sobre o planeamento regional, a reconversão e a valorização das indústrias, bem como os serviços financeiros, de modo a contribuir para a integração de Macau na construção da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau.

Já da parte do Conselho de Administração da AMCM, Vong Sin Man apontou que a formação de talentos constitui uma pedra basilar do desenvolvimento do sector financeiro, tendo manifestado, em especial, o seu sincero agradecimento quanto aos valiosos recursos de formação e às oportunidades para o aperfeiçoamento de competências dos operadores do sector financeiro de Macau, proporcionados constantemente pelo Banco de Desenvolvimento da China e pelo Fundo China-Países de Língua Portuguesa, bem como a participação activa do sector de Macau, no sentido de participar conjuntamente nos trabalhos de construção de talentos da área financeira.

A AMCM garantiu que continuará a promover o plano de formação diversificada de talentos, fortalecerá a cooperação de formação com as jurisdições vizinhas, aumentará a competitividade dos talentos da área financeira de Macau, contribuindo para a diversificação adequada da economia de Macau, tendo como desenvolvimento prioritário, o mercado de obrigações e a gestão de fortunas.