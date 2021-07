Orquestra Chinesa de Macau apresenta concerto de encerramento da temporada

A Orquestra Chinesa de Macau apresenta-se para o concerto de encerramento da temporada 2020-2021 no dia 30 de Julho, pelas 20h, no Grande Auditório do Centro Cultural de Macau, divulgou ontem o Instituto Cultural (IC) em nota de imprensa.

A orquestra, liderada pelo seu director musical e maestro principal, Liu Sha, contará com a cooperação da intérprete famosa de huqin, Jiang Kemei – que tocará Banhu “Impromptu” de Wang Danhong e a peça Banhu e Ensemble “Flor Vermelha de Pessegueiro” de Jiang Kemei e Shen Dan – e da jovem intérprete de yangqin, Wang Yujue – apresentará o Concerto para Yangqin N.º 2 “Harmonia” de Zhang Chao. Com estas instrumentistas emergentes, os amantes de música clássica chinesa poderão desfrutar do legado e do desenvolvimento da música chinesa e passar um serão inesquecível, pode ler-se na mesma nota.

No concerto versará sobre a obra encomendada “Esboço de Macau” de Li Bochan, um novo compositor nascido na década de 1990. Esta obra orquestral de música chinesa tem como pano de fundo as culturas inclusivas de Macau, retratando o espírito humanista do território através de uma melodia fluente.

Jiang Kemei, conhecida intérprete chinesa de huqin, é actualmente artista de primeira classe a nível nacional e chefe de naipe honorária da Orquestra Chinesa de Radiodifusão da China, sendo amplamente reconhecida na China e em dezenas de países asiáticos, europeus e norte-americanos. É também considerada a melhor e mais popular intérprete contemporânea de huqin.

Wang Yujue, uma jovem intérprete de yangqin, é agora professora no Conservatório Central de Música e ganhou vários prémios importantes, nomeadamente o 5.º Prémio da Academia de Arte de Mandarim e o Prémio do Grupo de Jovens Profissionais do Concurso de Música Chinesa da CCTV 2009.

Os bilhetes para o concerto encontram-se à venda, desde hoje, aos preços de 120, 140, 160 e 200 patacas, dependendo do lugar na plateia, na Bilheteira Online de Macau em www.macauticket.com. O concerto tem a duração de cerca de 1 hora e 30 minutos, incluindo um intervalo.