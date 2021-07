Luna Cheong apresenta “Ritualidade” na Creative Macau

A mais recente exposição da artista local versa sobre os rituais de vida e o seu poder. Luna Cheong apresenta obras de pintura e instalação. É preciso reflectir sobre o significado por detrás dos rituais tradicionais na vida e o poder que os rituais privados trazem às pessoas, admite a autora.

A artista local Luna Cheong vai apresentar na próxima quinta-feira, dia 8 de Julho, pelas 18h30 na Creative Macau, a sua mais recente exposição “Ritualidade”, uma mescla de 18 trabalhos de pintura e instalação.

“Esta exposição é para mim um novo desafio. O estilo dos trabalhos é algo que comecei a criar quando entrei na universidade, mas, muitas vezes, costumava sentir que este estilo não era formal o suficiente, muito imaturo. Depois de me licenciar e ter realizado três exposições individuais, reexaminei o meu próprio portfólio, bem como o meu estilo, e o que queria criar no final, e depois decidi abandonar o meu complexo de inferioridade e começar a criar neste estilo”, confessou a autora ao PONTO FINAL.

Os trabalhos que compõem a mostra, que ficará patente até 21 de Agosto, explicam, na óptica da artista, “rituais na vida e o tipo de poder que eles nos concedem”. “Se a vida é um ritual para a existência da alma, que actividade ideológica vem dela?”, questiona Luna Cheong, que admite que, em consonância com o tema desta exposição, espera “reflectir com todos sobre o significado por detrás dos rituais tradicionais na vida e o poder que os rituais privados trazem às pessoas, tanto no seu sentido intrínseco como formal”.

A artista nota ainda que “quando o significado original do ritual desaparece gradualmente, que forma o significado assume quando o ritual continua”. Luna Cheong explora e responde a todas esses questionamentos através de temas relacionados com a vida e com o ritual propriamente dito. Para a artista, a parte “vida” concentra-se em explorar actividades de grupo durante eventos específicos. A parte do “ritual” concentra-se em explorar os rituais pessoais da vida de cada um provocados por desejos pessoais.

A autora chinesa pontou o seu trabalho em instalação, admitindo que conseguiu criar obras de maiores devido à vantagem do local. “Gosto de criar instalações porque proporcionam uma experiência imersiva, permitindo ao espectador experimentar a viagem da mente que a obra traz”, afirmou ao nosso jornal

Luna Cheong, nascida em 1995, licenciou-se pelo Instituto Politécnico de Macau em Artes Visuais em 2018 e passou meio ano na Universidade Nacional de Artes de Taiwan como estudante de intercâmbio. A suas obras exploram principalmente temas como as emoções das relações sociais e ideias conceptuais derivadas da interacção entre o público e as obras de arte. Normalmente, Cheong expressa-se através de uma ampla gama de caminhos artísticos, como desenhos, esculturas, vídeos ou instalações.

Desde 20015, tem participado em várias exposições conjuntas em Macau e Taiwan. Também apresentou duas exposições individuais: “The Valley of Tears” e “Life Out of Focus”, respectivamente em 2017 e 2018. Algumas das suas obras de arte foram apresentadas no Salão de Outono da AFA em 2017 e na 1.ª Bienal Internacional de Mulheres Artistas em 2018.