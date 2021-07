Empresas locais de construção civil vão acompanhar Mecanoo na construção da nova Biblioteca Central

No início de Março, o Instituto Cultural (IC) anunciou que tinha escolhido a Mecanoo para o projecto da nova Biblioteca Central, que vai nascer no Tap Seac. Na altura, os responsáveis indicaram que a equipa de arquitectos holandeses iria contar com a ajuda de equipas de Macau, não especificando de que sectores. Ao PONTO FINAL, o IC indicou agora que pretende que o sector da construção civil de Macau tenha oportunidade de edificar o projecto.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

O projecto da nova biblioteca Central de Macau, que vai nascer junto à praça do Tap Seac, será da autoria da Mecanoo, uma equipa de arquitectos da Holanda. A informação foi adiantada no início de Março deste ano. Ao anunciarem que o projecto vencedor era o da Mecanoo, os responsáveis do Instituto Cultural (IC) disseram, na altura, que os holandeses iam contar com profissionais locais para erigir o novo espaço. Agora, ao PONTO FINAL, os responsáveis adiantaram que essa cooperação será feita essencialmente no que toca ao sector da construção civil local.

O IC indicou que, “a fim de proporcionar ao sector da construção civil local oportunidades de desenvolvimento sustentável, de aprendizagem e de formação de profissionais locais”, a Mecanoo vai “identificar equipas profissionais locais para participar nos trabalhos de acompanhamento da nova Biblioteca Central”.

O Governo explica que, uma vez que o projecto escolhido contempla apenas uma “concepção preliminar” da Biblioteca Central, “ainda é necessário [desenvolver] o trabalho subsequente como a realização de projecto aprofundado, a elaboração do projecto concreto de execução e o desenvolvimento do concurso público para a obra de construção, entre outros”

Actualmente, o IC está na fase de preparação dos trabalhos de elaboração do projecto da obra de construção do novo espaço, não havendo, para já, uma calendarização definida dos trabalhos, indicaram as autoridades.

A nova biblioteca vai dispor de auditórios, salas de conferência polivalentes, zonas de criação, espaços de tecnologia informática e multimédia, zona de leitura infantil, biblioteca familiar, espaço com brinquedos, sala de convívio familiar, salas de aula, instalações inteligentes acessíveis para o público em geral e ainda instalações universais. Em Setembro do ano passado, os responsáveis do Governo tinham indicado que o preço estimado da obra seria de 500 milhões de patacas e que a data da conclusão da obra seria finais de 2024 ou início de 2025. O PONTO FINAL perguntou ao IC se a data se mantinha, mas não foi dada resposta.

Recorde-se que a Mecanoo venceu o Prémio RIBA Internacional 2014 e 2016 e tem experiência na concepção de edifícios públicos, especialmente bibliotecas e escolas. A equipa holandesa já tinha desenvolvido projectos na Biblioteca de Birmingham, na Biblioteca Central de Haia, na renovação da Biblioteca Central Pública de Nova Iorque, na Biblioteca Memorial Martin Luther King Jr., e na Biblioteca Central de Tainan.