Comerciante detido por suspeita de burlar amigo em 500 mil patacas

FOTOGRAFIA: PF

Um comerciante, residente de Macau, terá enganado um amigo ao dizer que poderiam vir a receber um empréstimo de um grande montante para finalizarem uma obra que estava suspensa. No total, o amigo do suspeito foi burlado em 500 mil patacas.

Um homem, comerciante de 41 anos, residente de Macau, foi detido na passada sexta-feira devido à suspeita de realizar uma fraude de 500 mil patacas, indicou ontem a Polícia Judiciária (PJ) numa conferência de imprensa. Segundo a PJ, a vítima também é um comerciante, residente de Macau.

Entre Dezembro de 2019 e Abril de 2020, a vítima e o suspeito fizeram em conjunto numa obra de remodelação, de acordo com as autoridades. Entretanto, como o suspeito não conseguiu acabar os pagamentos, a obra tinha sido suspensa até Julho de 2020. Em Agosto do mesmo ano, após o suspeito saber que a vítima estava a participar noutra obra de remodelação de um espaço público, disse-lhe que conheceu uma pessoa que conseguia conceder um empréstimo no valor de 1,5 milhões de dólares de Hong Kong, sendo que a obra seria usada como garantia do empréstimo. Porém, como premissa deste empréstimo, a vítima teria de, primeiro, transferir um montante de 500 mil patacas àquela pessoa para provar a sua capacidade de devolver o dinheiro no futuro.

A vítima terá concordado. No fim de Agosto de 2020, terá transferido para o suspeito um cheque no valor combinado e acompanhou o arguido ao banco para fazer o levantamento. Ao longo de vários meses, a vítima pediu ao suspeito o dinheiro, mas este ia usando vários pretextos para adiar a transferência de 1,5 milhões de dólares de Hong Kong.

Por isso, a vítima suspeitou que tinha sido engada e apresentou a queixa à PJ. Segundo as autoridades, na sexta-feira passada o suspeito foi levado à esquadra para investigação e foi detido por suspeita de fraude. Segundo a PJ, o homem confessou que a pessoa que iria dar o empréstimo não existia. O caso foi transferido para o Ministério Público (MP) por suspeitas de crime de burla de valor consideravelmente elevado.

Também na conferência de ontem das autoridades policiais ficou a saber-se que um homem da China continental foi preso, na sexta-feira passada, por suspeita de fraude de troca ilegal de moeda, acrescentando que o montante envolvido é 230 mil dólares de Hong Kong. De acordo com a polícia, no dia 24 de Junho, o suspeito tomou a iniciativa de pedir à vítima que trocasse 300 mil yuans por 500 mil dólares de Hong Kong.

Durante o processo da troca, o suspeito mentiu, dizendo que havia contactado um amigo e transferido com sucesso o dinheiro para a conta designada, acrescentando que, devido à transferência bancária envolvida, o dinheiro demorou mais tempo a chegar. A vítima acreditou e transferiu ao suspeito 230 mil dólares de Hong Kong para ele jogar num casino. Depois de o suspeito perder todo o dinheiro no jogo, fugiu. Na sexta-feira passada foi interceptado pela Polícia de Segurança Pública (PSP) ao regressar a Macau e levado à PJ. O suspeito já confessou o crime e o caso está a ser investigado, informaram as autoridades.

Luís Hanyu