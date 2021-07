Canal especial com Hong Kong pode arrancar em Julho com limite diário de visitantes, diz relatório

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Para os analistas da Sanford C. Bernstein, a criação de um corredor especial de viagens entre Macau e Hong Kong poderá entrar em vigor em meados de Julho com uma quota inicial de três mil visitas diárias. No entender dos especialistas da corretora, a circulação de visitantes de Hong Kong e Macau deverá ser circunscrita a áreas específicas nos casinos e quartos de hotel determinados para o efeito.

Eduardo Santiago

eduardomsantiago.pontofinal@gmail.com

Os analistas da Sanford C. Bernstein prevêem a criação de um canal especial de viagens entre Macau e Hong Kong em meados de Julho sem quarentena obrigatória, mas com restrições no número de visitantes diários e circulação restrita nos casinos. A informação surgiu num relatório emitido pelos especialistas da corretora sobre o futuro esquema de viagens entre os dois territórios especiais da China.

Segundo as conclusões dos analistas da Sanford C. Bernstein, as autoridades de Macau e Hong Kong devem impor uma quota diária de três mil visitantes diários entre as duas regiões após a emissão de um Código de Saúde Azul especial. No documento divulgado ontem pela Macau News Agency, os especialistas da corretora consideram que o canal especial de viagens entre Macau e Hong Kong poderá ser implementado em meados de Julho sem obrigatoriedade de quarentena para os sujeitos que apresentem um comprovativo de teste de ácido nucleico negativo nas últimas 48 horas e que sejam inoculados com uma das vacinas autorizadas pelos Serviços de Saúde das duas regiões.

O relatório da Sanford C. Bernstein indicou também que a quota diária de visitantes de Hong Kong poderá ser limitada a três mil visitantes durante a primeira fase de reabertura e exclusivo de pessoas que “tenham sido totalmente vacinadas”, ou seja, que tenham tomado as duas doses das vacinas distribuídas em Hong Kong, e que já representa um total de 25% da população.

De acordo com as previsões dos analistas, a reabertura do canal de viagens com Hong Kong poderá representar um aumento de 13% no número de visitantes diários de Macau mesmo com o limite de três mil turistas diários da região vizinha.

Para além disso, os residentes de Hong Kong só terão um Código de Saúde Azul especial depois de apresentarem um comprovativo de vacinação e um teste de ácido nucleico de resultado negativo válido por 48 horas.

“Os visitantes de Hong Kong serão autorizados a entrar nos hotéis e casinos de Macau, mas serão obrigados a permanecer dentro de áreas de jogo e quartos de hotel designados. Entende-se que os hotéis terão determinados andares dedicados aos hóspedes de Hong Kong com quartos e áreas do casino específicas para jogadores de Hong Kong (ou seja, quartos de junket convertidos, etc.)”, pode ler-se no relatório da Sanford C. Bernstein.