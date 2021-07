Autoridades de saúde de Macau não têm data para implementar corredor especial com Hong Kong

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

A implementação de um corredor especial com Hong Kong depende da autorização das autoridades do interior da China, afirmou ontem Tai Wa Hou em conferência de imprensa. O representante dos Serviços de Saúde de Macau assumiu também que não há uma data concreta para a implementação de um plano que será negociado entre Macau, Hong Kong e as autoridades de Pequim. Questionado sobre a criação de um canal especial com o aeroporto internacional de Hong Kong, Tai Wa Hou disse que esse cenário ainda não foi discutido nas negociações, que podem ter ficado comprometidas devido a um novo caso confirmado no território vizinho.

A criação de um corredor especial entre Macau e Hong Kong vai depender de uma autorização das autoridades do interior da China no actual contexto da pandemia e que o plano será discutido entre as três partes, assegurou ontem Tai Wa Hou, médico adjunto da direcção do Centro Hospitalar Conde São Januário em conferência de imprensa, adiantando também que os Serviços de Saúde vão acompanhar, com atenção, um caso suspeito de nova infecção de uma funcionária de um hotel em Hong Kong, e que não há uma data para implementar o plano de circulação entre Macau e Hong Kong.

Depois de admitirem, na semana passada, que um corredor especial com Hong Kong poderia ser implementado caso a região vizinha não registasse surtos locais durante 14 dias, os representantes dos Serviços de Saúde admitiram na conferência de imprensa de ontem que ainda faltam muitas etapas nas negociações para que uma reabertura com Hong Kong seja possível.

“Sabemos que Hong Kong, por enquanto, não tem casos locais, mas estamos a observar este caso mais recente de uma empregada de limpeza de um hotel que poderá ter sido infectada e não podemos começar a contar esses 28 dias sem saber qual foi a fonte de infecção. Para além de estarmos a negociar com as autoridades de Hong Kong temos estado em comunicação directa com o interior da China porque [o corredor especial] tem de ser consensual entre todas as partes, mas não posso dar mais informação pois ainda estamos em negociações, e quando tivermos uma dada em concreto iremos comunicar”, começou por dizer Tai Wa Hou, frisando que “esta medida tem de passar pela China e por Hong Kong” e que só após “uma autorização” do Governo Central é que o plano poderá ser implementado: “temos vários passos para dar e ainda falta discutir muitos planos para definir sobre esta matéria”.

Questionado sobre o período de tempo que será contabilizado sem casos locais em Hong Kong para dar início ao corredor especial, Tai Wa Hou assumiu que as decisões são tomadas tendo em conta a situação de Hong Kong e que, por isso, “não podemos dizer se são 14 ou se são 28 dias”, pois será adoptada “uma medida uniformizada com o interior da China”.

Quanto à criação de uma bolha de viagem para o aeroporto internacional de Hong Kong sem obrigatoriedade de quarentena, o representante dos Serviços de Saúde assinalou que ainda não foi discutido nas reuniões.

Com um total de 125.793 pessoas totalmente vacinadas contra a Covid-19 no território, Tai Wa Hou, responsável pelo plano de vacinação, admitiu que a imunidade de grupo em Macau só poderá ser atingida quando mais de 80% da população estiver vacinada com as duas doses. “Para se obter imunidade de grupo temos de ver quantas pessoas têm imunidade para que se possa prevenir infecções na comunidade, e depois há também o grau de transmissibilidade do vírus, só assim podemos ter uma barreira imunológica. Creio que 70% de pessoas vacinadas não é suficiente para se alcançar uma barreira imunológica. Quando obtivermos mais de 80% é que poderemos alcançar essa imunidade de grupo porque agora há também o factor das variantes do vírus, e por isso temos de ter em conta quantas pessoas necessitam de vacinação mediante o grau de imunidade de cada um”.

CPSP registou 27 casos de violação de quarentena domiciliária em 2020

O porta-voz do Corpo de Polícia de Segurança Pública, Ma Chio Hong, revelou ontem que as autoridades policiais registaram um total de 27 casos de violação de quarentena domiciliária em 2020 e quatro casos entre Janeiro e Maio de 2021. A informação foi avançada pelo representante do CPSP na sequência de um caso abordado por Leong Iek Hou sobre um residente de Macau que violou a quarentena domiciliária, mas que acabou por ser absolvido em tribunal porque as autoridades não emitiram uma ordem por escrito. “O tribunal decidiu que as nossas provas eram insuficientes, temos de rever os procedimento e temos feito vários estudos sobre este caso de forma a podermos aperfeiçoar todo o processo, desde os procedimentos do teste de ácido nucleico até à possibilidade de o código de saúde tornar-se vermelho para limitar os indivíduos que passam na fronteira e limitar a sua circulação na cidade”, indicou a coordenadora do Núcleo de Prevenção e Vigilância da Doença.

DST desconhece situação de residentes de Macau retidos na Tailândia

A Direcção dos Serviços de Turismo (DST) de Macau reconheceu ontem que não tem qualquer informação sobre a situação de 16 residentes de Macau que não conseguiram apanhar um voo de regresso ao território a partir da ilha de Phuket, na Tailândia. Segundo a informação veiculada pela imprensa, os residentes foram informados que não poderiam embarcar no voo de regresso devido a restrições no voo de ligação em Singapura. De acordo com Lau Fong Chi, chefe da Divisão de Relações Públicas da DST, o cancelamento do voo pode estar relacionado com “questões comerciais”. “Se calhar foi devido a uma decisão comercial em que alguns voos não podem fazer a escala para regressar a Macau”, disse Lau Fong Chi.