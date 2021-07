Analistas defendem corredor com Hong Kong para “trazer turistas a Macau que não venham só jogar”

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Após um resultado recorde em Maio de 10,445 mil milhões de patacas em receitas de jogo, as concessionárias registaram o pior resultado do ano em Junho com apenas 6,5 mil milhões de patacas. Na opinião de vários economistas, a quebra de 3,9 mil milhões de patacas vai comprometer as previsões do Governo de um encaixe de 130 mil milhões de patacas em 2021, ao mesmo tempo que poderá afectar o sector do turismo e a economia local. Para os especialistas, uma bolha de viagem com Hong Kong poderá revitalizar tanto a indústria do turismo como vários sectores da economia local, nomeadamente a restauração e o comércio.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

A meta de 130 mil milhões de patacas em receitas de jogo estipulada pelo Governo para 2021 será “difícil” de alcançar na sequência da quebra de receitas registada pelos operadores de jogo no mês de Junho na ordem das 6,535 milhões de patacas e depois do melhor resultado do ano, com 10,445 milhões de patacas, em Maio. Esta foi a opinião de três economistas contactados pelo PONTO FINAL sobre o impacto que esta quebra de 3,9 mil milhões de patacas no final do primeiro semestre do ano poderá ter nos objectivos estipulados pelo Governo para 2021.

No entender do economista Albano Martins, a quebra de receitas registada em Junho vai “obrigar” as concessionárias de jogo a receitas mensais na ordem dos 13 mil milhões de patacas mensais até ao final do ano para que seja alcançado o valor estipulado pelo Governo de 130 mil milhões de patacas.

“No início do ano, o Governo afirmou que tinha como expectativa receitas de jogo na ordem das 130 mil milhões de patacas em 2021, mas o melhor mês até agora foi Maio e com 10,455 milhões de patacas, sendo que no mês de Junho os casinos obtiveram apenas 6,535 milhões de patacas. Para se atingir agora a meta do Governo de 130 mil milhões de patacas é preciso produzir por mês, todos os meses até ao final do ano, cerca de 13,497 milhões de patacas”, começou por dizer Albano Martins, recordando também as previsões iniciais do Governo de uma média de 10,8 mil milhões de patacas por mês.

Para o economista José Luís Sales Marques, a quebra de receitas em Junho irá complicar as previsões orçamentais para as receitas de jogo inscritas no orçamento do Governo, uma vez que no primeiro semestre de 2021 o total de receita acumulada ficou-se pelos 49,023 milhões de patacas, quando em 2019, antes da pandemia, os casinos arrecadaram quase o triplo. “Até agora, essas receitas atingiram menos de metade dos 130 mil milhões de patacas e que deveriam ser 65 mil milhões de patacas até Junho, pois temos apenas 49,023 mil milhões de patacas. Ou seja, para alcançar esses 130 mil milhões de patacas até ao final do ano temos de encaixar mais de 80 mil milhões de patacas. E isso leva a que, em termos médios, para se alcançar esse valor, temos de ter receitas na ordem dos 13 mil milhões de patacas por mês até ao final do ano. Se nós no melhor mês só conseguimos 10,4 mil milhões de patacas no mês de Maio, será difícil”, comentou o economista, frisando, no entanto, que os valores poderiam ser alcançados até ao final de Dezembro caso haja um alívio nas restrições fronteiriças com o interior da China e Hong Kong.

“Não quero dizer que seja impossível [alcançar esses valores], mas neste contexto em que a economia de Macau é supersensível a todas as variáveis exógenas, qualquer tipo de alteração nesta envolvência em que estamos, desde a facilitação do acesso das pessoas do continente, se isso voltar ao normal, a partir daí teremos já uma perspectiva mais positiva. Se, entretanto, as coisas também normalizarem em relação a Hong Kong, e isso é um factor muito importante, então nada nos diz que não há aqui uma certeza, mas não posso dizer que seja impossível. Que é muito difícil, sim. A probabilidade de acontecer é muito elevada, mas há sempre uma nesga qualquer de esperança”, assinalou José Luís Sales Marques.

Já o economista José Pãosinho considerou que os valores de Junho refrearam as expectativas das receitas de jogo para 2021 e que, nesse aspecto, “é mais provável que seja no sentido da queda do que na tendência de subir”.

“O problema foi ter havido esses casos na província de Guangdong. Julgo que o tema aqui está relacionado com restrições do outro lado da fronteira e com as restrições em termos de turismo, sector de jogo. Para além disso, há um outro factor, que é que neste momento Macau não tem obras de grande dimensão como existiam em 2012, 2013 e 2014. Aliás, está a acabar-se um ciclo de realização de grandes empreendimentos e isto vai ter efeitos sobre o emprego. Macau, que por tradição não tem desemprego, vai entrar num ciclo complicado porque não tem a procura necessária de actividade turística. Não acredito que seja possível alcançar as 13 mil milhões de patacas de receitas mensais até ao final do ano”, indicou o analista e antigo director-geral do BCP em Macau.

Sobre as expectativas apontadas pelo Governo para receitas de 130 mil milhões de patacas, Albano Martins assumiu dificuldades em compreender esse valor, considerando-o “exagerado” dado os valores obtidos em 2020.

“Para acreditar que as receitas da indústria do jogo iam passar de 60 mil milhões de patacas em 2020 para 130 mil milhões de patacas em 2021, significava isto que iam crescer 115%. Acho que este optimismo do Governo é para tentar mostrar às pessoas que as receitas que estão guardadas em cofre não vão ser muito usadas, mas essas receitas têm de ser usadas nos períodos de crise, e estamos num período de crise, estamos num período de recessão. No primeiro trimestre tivemos recessão, o segundo trimestre provavelmente ainda será recessão e é importante que o Governo passe essa mensagem de positividade, de uma certa acalmia para as pessoas, mas a verdade é que os números mostram o contrário”, prosseguiu.

Corredor especial com Hong Kong pode ser “joker” para o turismo

Na opinião de Ben Lee, analista da consultora IGamiX, a quebra de receitas dos casinos no mês de Junho teve uma relação directa com o surto de Covid-19 na província de Guangdong. No entender do especialista, a reacção imediata das autoridades de Macau aos focos de infecção na região vizinha, nomeadamente a obrigatoriedade de apresentação de testes de ácido nucleico com resultado negativo e quarentenas de 14 dias, “teve um efeito de diminuição imediato no número de entradas, e por conseguinte nas receitas de jogo do mês passado”. Para Ben Lee, será complicado fazer projecções sobre receitas de jogo até ao final do ano devido à “volatilidade” do actual contexto epidémico, mas defendeu que uma bolha especial de viagem com Hong Kong poderá ser uma opção tanto para a revitalização do sector turístico de Macau, como para a própria economia local.

“Macau não é um caso isolado, podemos observar que várias economias da região estão a passar por muitas dificuldades no actual contexto pandémico, nomeadamente as que estão dependentes do turismo. No entanto, penso que o objectivo do Governo é incentivar uma bolha especial com Hong Kong ao estabelecer um código de saúde azul com a cidade vizinha, embora ainda não haja informações específicas sobre entradas nos casinos. Mas apesar disso, esta posição é uma tentativa para incentivar visitas não relacionadas com o jogo por parte de turistas de Hong Kong. Creio que será importante atrair turistas de fora que não estejam directamente relacionados com o turismo de jogo, pois tem-nos faltado esse turismo de Hong Kong no último ano e que é crucial para outros sectores, nomeadamente a restauração. Mesmo que haja uma redução de receitas no sector da hotelaria, o importante é trazer mais turistas que não venham a Macau só para jogar”, afirmou Ben Lee.

Para Sales Marques, a abertura de Hong Kong poderá ter um impacto positivo “muito importante” na economia de Macau. “Será um impacto importante porque o visitante de Hong Kong tem um tipo de comportamento diferente daquilo que é o comportamento do turista do interior da China. Os turistas de Hong Kong são visitantes já regulares, que podem vir muitas vezes e que têm um padrão de consumo e de conhecimento da oferta turística de Macau que é muito diferente das pessoas que vêm só cá uma vez ou de vez em quando, e isso poderá ter um impacto muito positivo, inclusive na questão do jogo porque também sabemos que as pessoas que vêm de Hong Kong podem não ser do segmente VIP, mas vão para o casino e ficam lá a noite, e depois no dia seguinte regressam”, disse o economista.

Questionado sobre o impacto de um eventual regresso dos visitantes de Hong Kong com autorização para entrar em restaurantes ou outro tipo de estabelecimentos onde não seja obrigatório o uso de máscara, o economista considerou que o “sector da restauração poderia melhorar com o regresso dos turistas de Hong Kong”. “Se o regresso dos visitantes de Hong Kong poderá ser uma espécie de ‘joker’ para o sector do jogo? Confesso que não tenho dados que me permitam dizer isso. Que o mercado de Hong Kong pode ser o ‘joker’ para outro tipo de actividades económicas locais, como o pequeno comércio, o médio comércio, acho que sim”, completou o economista de Macau.