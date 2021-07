4 de Agosto e a procura de um significado no meio do caos da doença

FOTOGRAFIA: PF

No dia 4 de Agosto, Leo Fan foi admitido no hospital Kiang Wu para tratamento de um problema no pé direito que o perturbava há já uns anos. Durante a sua procura por um diagnóstico teve de passar por vários sentimentos de angústia, frustração e até saudade. A exposição de fotografia e caligrafia na Livraria Portuguesa procura servir como ode à sua experiência de tentar chegar ao encontro de um diagnóstico.

Joana Chantre

Fan Sai Cheong, ou Leo Fan, de 44 anos, é o autor da mais recente exposição patente na Livraria Portuguesa, com curadoria de Alice Kok, inaugurada no sábado, e pretende descrever através de fotografias e caligrafia um incidente ocorrido há cerca de 10 anos quando Fan começou a sentir aquilo que era o aparecimento de uma doença desconhecida no seu pé direito. Quando andava, os membros inferiores movimentavam-se descontroladamente, inibindo-o mesmo de correr, mudando a vida de alguém que sempre tivera uma paixão pelo desporto.

Apesar de ter consultado diferentes médicos, a sua condição não melhorou. Mais tarde, porém, um clínico hospitalar suspeitou tratar-se de um problema de foro neurológico. A 4 de Agosto de 2020, Fan foi internado num hospital local e submetido durante uma semana a todo o tipo de testes, incluindo um exame ao cérebro. Durante este período, o artista encontrou um ponto de viragem na sua vida. Após mais de 40 anos até então vividos, encontrava-se imobilizado numa cama de um hospital, envolto num turbilhão de sentimentos. Olhando para os edifícios da cidade pela janela, Fan sentiu a súbita necessidade de registar essa realidade. Pegou no telefone e começou a tirar fotografias do que se passava à sua volta.

Leo Fan, que lecciona caligrafia chinesa ao ensino secundário, aproveitou para usar este seu talento para ilustrar mais intensamente a exposição intitulada “Do Não Carácter ao Não Olhar” – Obras de Leo Fan. A exposição, além de fotografias, tem também várias imagens de caligrafia feitas pelo próprio autor.

Leo Fan falou ao PONTO FINAL acerca da exposição e da sua própria história. “Quando tinha 30 e tal anos deparei-me um dia que não conseguia correr normalmente, e como na altura eu jogava basquete isso impossibilitou-me de fazer a minha vida normal, especialmente no que diz respeito aos movimentos da minha perna direita, que não se movia normalmente”, começou por explicar. “Depois, quando fui à procura de médicos para me ajudar, eles não puderam dar-me um diagnóstico preciso. Apenas me explicavam como eu podia aliviar a dor ou o desconforto pontualmente”, prosseguiu.

Leo explicou que dois anos depois de se ter apercebido dos primeiros sintomas na sua perna conheceu um técnico de terapia kinética de Taiwan que lhe disse que o problema que estava a sentir na perna não era nem muscular nem ósseo, e que seria muito provavelmente neurológico. “Foi aí que eu, pela primeira vez, comecei a pensar ‘E agora, o que é que posso fazer acerca disto?’, e desloquei-me ao hospital à procura de um médico especialista, um neurologista. Porém apercebi-me rapidamente que não seria assim tão fácil encontrar um que realmente me compreendesse, e deparei-me logo com imensos problemas”, lamentou.

O artista conta que acabou por passar por vários especialistas em Macau, porém todos eles insistiam que não encontravam nada de errado no seu foro neurológico, e diziam que o problema era relacionado com o osso pélvico, que a inflamação ou o trauma teria passado para perna direita. “Disseram-me que por me ter sentado durante anos com posturas incorrectas estava agora a sofrer por isso. Mas desde a altura até hoje que eu sempre soube que o meu problema não vinha daí”, frisou.

Foram anos negros e duros para Leo Fan, que no dia 4 de Agosto, com a tentativa de confiar nos médicos e na medicina, aceitou ser admitido no hospital e fazer o tratamento aconselhado. Com isto, teve de se afastar durante algum tempo da sua família, dos amigos e da sua vida social, e tentar procurar um pouco de sossego. “Essa foi uma das maiores realizações do foro pessoal que eu tive durante a minha estadia no hospital. A outra foi o rever das memórias do meu falecido pai e da sua dolorosa e solitária luta contra o cancro, travada num hospital privado em Macau”, disse.

Leo Fan referiu ainda que esta experiência forçou-o de certa forma a uma reflexão sobre o significado das coisas que tomamos como garantidas, da maneira como a medicina actual e o sistema lida com os doentes e de como a dor do seu falecido pai não fora completamente compreendida por si na altura. “Esta minha experiência no hospital fez me pensar muito no meu pai, que faleceu no hospital a lutar contra o cancro, e recordo-me que na altura ele queixava-se muito que se sentia só no hospital e que queria simplesmente voltar para casa. Na altura isso quase que me irritava porque não conseguia compreender o porquê dele preferir ficar em casa ao invés do hospital, onde estava rodeado por especialistas que supostamente o tentavam ajudar”, acrescentou.

O professor de caligrafia admite hoje que ganhou outra maneira de ver as coisas. “Finalmente compreendo como o meu pai se deve ter sentido naquela altura”. Com isto, Leo Fan decidiu começar a tirar fotos com o seu telemóvel a tudo o que se passava em seu redor no hospital. “Esta exposição acaba por tentar ser um pequeno testemunho da minha experiência no hospital e a minha maneira de tentar encontrar um significado para isto que eu ainda estou a passar”, conclui ao PONTO FINAL.

A exposição pode ser visitada até pelo menos dia 17 deste mês, mas a curadora Alice Kok refere que está a tentar prolongar a data da mesma. As obras do artista encontram-se também disponíveis para venda. Também disponível na Livraria Portuguesa está o livro “4 de Agosto”, de Leo Fan, que contém todas as fotografias da exposição e um pouco da sua história.