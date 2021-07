Sulu Sou pede medidas para controlar o ruído

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

O deputado enviou uma interpelação ao Governo em que alerta para os ruídos que perturbam o descanso dos residentes. Sulu Sou pede que o Executivo faça uma revisão da lei do ruído para que sejam aumentadas as horas de controlo do ruído doméstico e sugere sanções para quem estiver a fazer ruído e não abrir a porta às autoridades.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Sulu Sou apresenta hoje uma interpelação escrita ao Governo a pedir que seja aumentada a eficácia da aplicação da lei do ruído e que se faça um estudo para que seja regulamentado o ruído diurno. O democrata pede uma nova ronda de consulta pública sobre o tema para que se faça uma revisão da lei.

Na interpelação escrita, Sulu Sou começa por assinalar que o número de queixas relativamente ao ruído tem aumentado desde 2015, ano em que entrou em vigor a lei da prevenção e controlo do ruído ambiental. No ano passado, o número de queixas no âmbito desta lei foi de 13.701, o que representa uma média de 37 casos por dia e o que revela um aumento de mais de 45% em comparação com o ano anterior. A maioria das queixas, refere o deputado, tem a ver com pessoas a falar alto e música alta, por exemplo.

Este tipo de ruído, alerta, “afecta a paz dos outros”. Depois de uma queixa, os agentes da polícia têm de verificar se há ou não violação da lei, “por conseguinte, “a recolha de provas no local e as normas de execução da polícia são cruciais para o tratamento dos casos”.

Sulu Sou indicou que tem recebido queixas de que muitas vezes os suspeitos de violarem a lei não abrem a porta às autoridades ou, em alguns casos, reduzem o volume do ruído momentaneamente e voltam a causar incómodo aos vizinhos minutos depois de terem sido abordados pela polícia.

O deputado lembrou também que, por vezes, há ruídos que têm a ver com a queda de pingos de água de aparelhos de ar condicionado, funcionamento de maquinaria, geradores, exaustores ou torres de arrefecimento, por exemplo. “Os incómodos sonoros durante as horas não legais, especialmente durante o dia, não são regulamentados por lei e os residentes não têm qualquer recurso”, indicou o vice-presidente da Associação Novo Macau.

Segundo os dados citados pelo deputado, cerca de 15% das queixas de ruído têm a ver com horas não regulamentadas por lei, ou seja, das 9h às 22h. O deputado pede, então, para “ouvir a opinião pública” sobre a lei em causa para ser feita uma análise à eficácia da sua aplicação, “de modo a proteger melhor os residentes dos incómodos sonoros”.

“Como a legislação existente regulamenta principalmente o ruído doméstico durante a noite o desejo dos residentes de se queixarem do ruído durante o dia está excluído”, apontou Sulu Sou, pedindo uma nova ronda de consulta pública “para rever as horas de controlo do ruído doméstico, os seus elementos constituintes e outras lacunas na legislação existente, de modo a encontrar um consenso sobre alterações legislativas”.

Sulu Sou pergunta também se a polícia tem procedimentos normalizados de tratamento e critérios para determinar os factos de uma violação da lei. O deputado pede também sanções para quem não responder aos apelos da polícia para reduzir o volume do ruído. Por fim, Sulu Sou pergunta quais as medidas do Governo para ajudar os residentes a lidar com incómodos de baixa frequência e se poderá vir a considerar a imposição de um limite do ruído entre os 20Hz e os 200Hz.