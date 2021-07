Residente de Macau pedala no Reino Unido e faz caridade

Ricardo Torrão foi futebolista e acalentou esperanças em seguir essa carreira, que se foram dissipando com o passar dos anos. O português, residente de Macau, radicado agora em Terras de Sua Majestade aposta forte no ciclismo. E os resultados têm aparecido.

Tem sido futebolista, umas vezes mais profissional, outras mais amador desde que fez a sua formação no Estrela da Amadora, em Portugal. Chegou mesmo a ter um futuro promissor, tendo tido oportunidades para mostrar o seu potencial na China, Hong Kong e na Alemanha, mas acabou por largar o futebol em 2020, aos 30 anos, no STM Sports FC, do País de Gales, equipa que ajudou a subir à primeira divisão galesa.

Actualmente, Ricardo Torrão dedica-se ao ciclismo, enquanto que profissionalmente evolui como Marketing Manager numa empresa de festivais e eventos. O PONTO FINAL conversou um pouco com o português que avisou logo estar um pouco “enferrujado” de léxico. “Há cerca de um ano e três meses comecei a andar de bicicleta. Isto porque apareceu a Covid-19 e os clubes amadores ficaram em stand by. Clubes e ligas, por isso não consegui encontrar clube”, começou por dizer ao nosso jornal.

“Entretanto comprei um sistema tipo stationary bike para treinar em casa e ter algo que fazer. Só que comecei a ficar obcecado com o treino [risos] e acabei por me juntar a uma equipa de ciclismo online onde faziamos corridas na aplicação Zwift (usada pelos ciclistas profissionais) e começou a correr bem”, confessou Torrão.

Entre estar no simulador e comprar uma bicicleta a sério, foi um abrir e fechar de olhos. Todos os dias Ricardo Torrão se fazia à estrada e percorria entre 40 a 50 quilómetros. Aos fins-de-semana chegava a percorrer 80 a 120 quilómetros. A coisa começava a ficar séria e, o português, sem falhar, começou a treinar todos os dias, apenas com um dia de descanso semanal, só voltando ao simulador em dias de temporal.

“Juntei-me a um clube de ciclimo da zona, o Rapha ciclying club, e comecei a andar com mais malta. Entretanto já começava a notar que o meu estado físico podia ir mais além do que só andar a fazer as chamadas corridas sociais. Comecei a treinar 16 a 20 horas por semana, com treinador dedicado e nutricionista”, explicou ao PONTO FINAL o atleta.

Ricardo impôs a si mesmo um desafio que seria, no verão deste ano, fazer o Reino Unido em bicicleta. Seriam aproximadamente 1500 quilómetros com uma elevação média de 15,8 metros. “Algo que, normalmente, o pessoal faz em 10 a 14 dias, com carro vassoura e outros suportes. Eu fiz em sete dias, sozinho e sem qualquer suporte”, assume, orgulhoso.

Caridade? Porque não?

O português revelou que, num dos dias, realizou o seu maior desafio: Edimburgo (capital da Escócia) até Manchester, directo. Foram 29 horas e 18 minutos de pedal, 412 quilómetros percorridos, incluindo paragens para comer e beber, 20 minutos para alongamentos e uns breves minutos para fechar os olhos e retemperar forças. “Com essa viagem decidi que seria bom meter fazer algum tipo de caridade e ajudar uma instituição. Estava a ter muitos seguidores no Instagram e achei que deveria tirar partido disso. Ajudei a Ambitious About Autism, que ficaram super contentes, e consegui reunir 1022,43 libras, pouco mais de 10 mil patacas”, notou Torrão.

A aventura não faria sentido se o agora ciclista não tivesse reunido alguns apoios e patrocínios. Esta espécie de semi-profissionalismo ou amadorismo avançado já rendeu ao residente de Macau o apoio da Hammerheard, que oferece a bicicleta, o GPS & Heart Rate Monitors, “uma ajuda indispensável nas minhas rotas”, o The Service Course que garantiu a roupa desportiva de Torrão e a Pelotan que cuida da pele do ciclista com cremes anti-sol e tonificantes.

Entretanto, o desafio terminou há dois dias. De momento, Ricardo Torrão encontra-se a descansar, mas já deverá começar a pedalar novamente nos próximos dias. “Estas corridas de estrada já me deram um pódio, um sexto lugar e um décimo. Estas boas classificações deram-me pontos para seguir para a categoria 3, duas abaixo da categoria profissional no Reino Unido”, afirma o português, que tem dois grandes projectos para os próximos tempos.

“O maior deles, e digo-te aqui em primeira mão, é que vou fazer uma das mais prestigiadas corridas da Europa. Uma corrida de cascalho [gravel race], juntamente com alguns profissionais do segmento, a convite do meu patrocinador Hammerhead”, revela.

O desafio agora chama- se Transiberica – Badlands. São 750 quilómetros, sem qualquer tipo de suporte, onde cada ciclista tem de passar nos checkpoints, onde te dizem o que tens de fazer. “Basicamente tens de te fazer à vida”, brinca Torrão, ao mesmo tempo que revela que o outro projecto futuro tem a ver com Liam Yates, o filho do conceituado ciclista de renome internacional Sean Yates, conhecido como “O Animal”.

Saudades do futebol, mas…

Ainda com tempo para poder voltar aos relvados de futebol, uma das grandes paixões de Ricardo Torrão, a vida acabou por, aos 30 anos, dar-lhe a volta de uma forma que considera muito positiva. “Ainda gostava de jogar futebol por mais uma época, mas a pandemia de Covid-19 está sempre a parar os campeonatos. Joguei a minha última época em 2020 no STM Sports AFC e subimos à primeira divisão do País de Gales”, revelou.

Nascido na África do Sul, Torrão assume-se agora “mais focado no ciclismo”. “Investi muito no último ano, a todos os níveis e com estes patrocinadores e a este nível, vou querer aproveitar e dar o meu melhor para continuar a evoluir, sabendo que não estou a caminhar para novo.”

“Outro dos meus patrocinadores, o The Service Course, é uma empresa cujo proprietário é uma antiga lenda do ciclismo, camisola amarela por diversas vezes – Simon Gerrans – e eu já tive a oportunidade de correr ao lado dele. Como não aproveitar estas coisas? Não é todos os dias que se anda com alguém deste calibre”, assume.

Ricardo Torrão tem os pés bem assentes no chão, o que não impede que, de alguma forma, possa sonhar em crescer mais na modalidade. “Já sou velho para sonhar em ser pro, mas aqui, no Reino Unido, corro numa equipa nacional. Somos das melhores equipas amadoras do país, chama-se Inflite – Dynamic Rides Racing Team. O meu objectivo passa por chegar à categoria 2 até ao final deste ano, o que será tremendamente difícil porque o ciclismo é muito competitivo, mas é possível”, notou.

O atleta aproveita a conversa com o PONTO FINAL para agradecer a todos que, em Macau, o têm apoiado nesta nova aventura, tendo seguido as suas corridas nas redes sociais. “Estou muito contente com os meus patrocinadores, mas claro que há espaço para mais e seria um orgulho poder ter alguns apoios de Macau, uma terra que muito me diz”, assume Ricardo Torrão que, no final da conversa ainda se mostrou “muito feliz” com o regresso do Estrela da Amadora aos campeonatos profissionais em Portugal, depois de uma travessia no deserto de vários anos. “É uma equipa pela qual tenho muito carinho, pois foi lá que aprendi a jogar futebol. Acompanhei a última época e foi uma coisa muito linda o Estrela subir à II Liga portuguesa. Ver o estádio outra vez colorido, tricolor. Tão bom.”