MOIDF2021: Um festival de cinema documental que quer que olhemos para a pandemia com outros olhos

À luz da pandemia, o Festival Internacional de Documentário de Macau (MOIDF, na sigla em inglês) deixa perguntas: Conseguiríamos simplesmente compreender o mundo real através da videografia? Como poderíamos ficar em casa sozinhos e reconciliar-nos connosco próprios? As respostas vão tentar ser dadas com os documentários que vão passar em Macau, entre 9 e 25 de Julho, na Fundação Oriente e o Cinema Alegria. A 5.ª edição do MOIDF traz a Macau documentários assinados por Pedro Costa, Susana Nobre e Catarina Vasconcelos, por exemplo.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Depois de um ano de interregno, o Festival Internacional de Documentário de Macau (MOIDF, na sigla inglesa) volta à cidade. Entre os dias 9 e 25 de Julho, divididos pela Fundação Macau e pelo Cinema Alegria, serão projectados mais de duas dezenas de documentários.

A pandemia, que fez com que o festival não se realizasse no ano passado, é protagonista na edição de 2021 do MOIDF. No programa do festival, a organização escreveu: “Os cancelamentos de festivais e a suspensão dos cinemas fez com que muitos eventos públicos, como espectáculos de teatro ou concertos, passassem para o formato online. A pandemia segregou quem está interessado em estabelecer ligações com os outros, só podemos sentar-nos no sofá e ligar-nos ao mundo apenas através de um ecrã”.

Conseguiríamos simplesmente compreender o mundo real através da videografia? Como poderíamos ficar em casa sozinhos e reconciliar-nos connosco próprios? Estas são as perguntas que o festival deixa. Cada filme a ser exibido no MOIDF apresentará uma possível resposta.

“A instabilidade pandémica continua a persistir em diferentes países, a par das guerras e tumultos em várias regiões. Nos últimos dois anos, o mundo parece ‘escurecer’. No cinema, quando escurece, significa que há um novo começo – o início de um filme. Quando a escuridão acaba, as luzes voltam”, pode ler-se no programa do festival de Macau.

“The Witches of the Orient” é o filme de abertura. Às 19h30 do dia 9 de Julho, na Casa Garden, é mostrado o documentário realizado por Julien Faraut. Esta é a história da transformação de trabalhadoras fabris a estrelas desportivas internacionais, ao serviço da selecção japonesa de voleibol de 1960. Agora, na casa dos 70 anos de idade, as voleibolistas recordam os feitos que as levou a serem conhecidas como as “bruxas do Oriente”.

Também na Casa Garden, mas um dia depois, será exibido “The Tree Remembers”, do realizador malaio Kek Huat Lau. “O que o machado esquece, a árvore lembra”, é o provérbio da Malásia que serve de inspiração ao documentário, que se foca na identidade de um homem que surge numa fotografia na casa do realizador. O homem era membro do Partido Comunista da Malásia e o documentário acompanha a descoberta da sua história através dos olhos do avô do realizador.

“Vitalina Varela” é o nome do documentário assinado por Pedro Costa, realizador português. O filme viaja com Vitalina até Lisboa, onde descobre que o seu marido morrera três dias antes. Pedro Costa foca-se em Vitalina Varela para observar também a comunidade de imigrantes cabo-verdianos na capital portuguesa, mostrando a miséria a que é sujeita a comunidade. “A estética distinta de Costa de minimalismo e escuridão cria uma série de almas cicatrizadas e feridas e retratos que emitem uma luz ténue, eliminando as fronteiras entre documentários e filmes ficcionais”, lê-se na descrição da organização do MOIDF. “Vitalina Varela” valeu a Pedro Costa o Leopardo de Ouro no festival de Locarno, em 2019 e poderá ser visto no festival no dia 23 de Julho.

Susana Nobre é outra realizadora portuguesa que vai mostrar a sua obra em Macau. “Jack’s Ride” é o nome do documentário que será exibido na Casa Garden, pelas 19h30 do dia 15 de Julho. Susana Nobre acompanha as aventuras de Joaquim, conhecido como Jack, na sua última missão antes de se reformar: carimbar documentos. As histórias de Joaquim são as de um homem comum, que exerce a sua profissão numa fábrica de aviões, e que procura uma vida melhor nos EUA, regressando a Portugal sem fortuna.

“Metamorphosis of Birds” é o documentário que Catarina Vasconcelos vai mostrar em Macau, no dia 10 de Julho. A realizadora portuguesa conta, no filme, a história de um marinheiro e da sua família, de quem se afasta. Através de cartas e de fotografias, Catarina Vasconcelos faz uma reconstrução dos acontecimentos que levaram à mudança de vida por parte do marinheiro. O filme será também exibido na Casa Garden.

O filme que fecha o MOIDF2021 é “Max Ritcher’s Sleep”, realizado por Natalie Johns, do Zimbabué. O documentário é sobre a composição de Max Ritcher de oito horas, criada em 2015, e que tem como objectivo explorar a percepção auditiva das pessoas durante o período de sono. “Max Ritcher’s Sleep” passa na Casa Garden, no dia 25 de Julho, pelas 21h.

O MOIDF já acontece desde 2016 e tem contado com dezenas de documentários premiados em todo o mundo. Este é o único festival dedicado ao cinema documental de Macau. “O MOIDF espera construir a ponte de ligação entre o documentário e o público de Macau. O MOIDF dedica-se ao alargar da imaginação e da realidade através dos filmes”, descreve a própria organização.