Mais um caso de Paralisia de Bell após inoculação de vacina

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

O Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus informa que foi notificado da detecção de um caso adverso após a inoculação de uma vacina da Sinopharm contra a Covid-19.

O caso adverso ocorreu num homem de 58 anos que no dia 30 de Junho apresentou sintomas como redução na força oclusal do rosto esquerdo, canto de boca esquerdo torto e a babar, sem conseguir encerrar, de modo completo, a pálpebra esquerda.

No fim da tarde do mesmo dia, recorreu aos serviços de urgência do Centro Hospitalar Conde de São Januário para consulta onde lhe foi diagnosticado uma Paralisia de Bell, conhecido como paralisia do nervo facial.

Após tratamento sintomático, o doente deixou o hospital e não necessitou de ser hospitalizado. Dado que este doente administrou a primeira dose da vacina chinesa no dia 12 de Junho, os Serviços de Saúde consideraram este evento como adverso ligeiro e o caso já foi entregue ao Grupo de Trabalho de Avaliação de Eventos Adversos após a Inoculação da Vacinas contra a Covid-19 para análise.

De acordo com as autoridades sanitárias, verifica-se que em Macau a taxa de ocorrência de paralisia do nervo facial após a inoculação de vacinas contra a Covid-19 é mais baixa do que a taxa de incidência da população em geral.

A Paralisia de Bell é a inabilidade repentina nos músculos de um lado da face devido à disfunção do nervo craniano. A causa deste problema é desconhecida. A maioria de doentes começa a recuperar a habilidade do nervo facial no espaço de duas semanas a partir de início dos sintomas e recupera a total normalidade de 3 a 6 meses. O tratamento com esteroides pode melhorar o prognóstico do problema.

A Paralisia de Bell é um problema de saúde comum. De acordo com as estatísticas locais, nos últimos cincos anos, nos três hospitais do território – Centro Hospitalar Conde de São Januário, Hospital Kiang Wu, Hospital da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau -, a proporção anual da incidência de doentes da Paralisia de Bell e a população é de 55 a 61 em 100 mil, em média a proporção mensal é de 4.5 a 5.1 em 100 mil.