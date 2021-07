Macau relata primeira queda anual no consumo desde 1972

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

A pandemia de Covid-19 levou à primeira queda anual no consumo de energia em Macau desde a fundação da empresa de utilidade pública CEM em 1972.

De acordo com o último relatório financeiro da empresa, houve uma queda de 6,7% no consumo total de energia em Macau em 2020, para um total de 5.378 GWh consumidos, sendo que a energia gerada na China continental representou 90,2% do consumo total de energia de Macau.

A produção de energia local e a electricidade adquirida na Central de Incineração de Resíduos de Macau diminuíram 39,1% e 13,1% em termos anuais para 373 GWh e 152 GWh, respectivamente, representando 7% e 3% do total.

A CEM também investiu um total de 605 milhões de patacas em 2020, com cerca de 74% desse valor a destinar-se à expansão e manutenção da rede local de transmissão e distribuição. “Os principais projectos incluíram a construção da terceira subestação primária 220kV Pac On ligada à China Southern Power Grid, bem como projectos de grande escala em construção como o Grand Lisboa Palace, Qingmao Border, Lisboeta Macau, Fase 3 do Galaxy Macau e as ilhas Complexo Médico”, pode ler-se no relatório anual.

A CEM afirmou ainda que apoiou activamente o Governo da RAEM no desenvolvimento do território como uma cidade inteligente, tendo concluído no ano passado a substituição e instalação de mais de 20 mil medidores inteligentes de energia, que permitem a medição, recolha, análise e utilização de energia em tempo real de dados de consumo.

A eléctrica também decidiu alocar 30 milhões de patacas para criar um “Programa de Subsídio de Melhoria de Compra para a Segurança de Instalações Eléctricas em Áreas Comuns de Edifícios Antigos”.

Este plano ajudaria a financiar a reabilitação das instalações eléctricas em áreas comuns de edifícios antigos de baixa altura com riscos iminentes, estimando a CEM que cerca de 200 edifícios receberão o subsídio de remodelação até 2023.