Ho deixa elogios ao PCC e promete uma RAEM “inabalável” na defesa da liderança do partido

FOTOGRAFIA: GCS

O Chefe do Executivo de Macau garante que a região vai permanecer “inabalável” na defesa do princípio “Macau governado por patriotas” e na salvaguarda da liderança do Partido Comunista da China (PCC). Num discurso a propósito do centenário do partido, Ho Iat Seng aproveitou para deixar elogios ao Governo Central e a Xi Jinping.

Ho Iat Seng, Chefe do Executivo de Macau, discursou na sexta-feira no Colóquio de celebração do 100.º Aniversário da fundação do Partido Comunista da China (PCC). O discurso serviu para o líder do Governo da RAEM jurar lealdade ao partido e deixar elogios ao Governo Central.

“Em representação da Região Administrativa Especial de Macau, gostaria de expressar o elevado respeito e as mais sinceras congratulações ao Partido Comunista da China, força motriz da grande causa do povo chinês”, começou por dizer Ho Iat Seng no discurso.

O Chefe do Executivo afirmou que, “ao longo de 100 anos, o Partido Comunista da China uniu e liderou o povo chinês na abertura de novos caminhos para o desenvolvimento, na conquista de grandes triunfos, na formação de grandiosos ideais e no alcance de grandes e notórios êxitos, ilustrando a gloriosa e resplandecente história da nação chinesa”, acrescentando que é um partido “que busca a felicidade do povo, é o pioneiro e a espinha dorsal da grande missão da revitalização da nação e é, também, um partido que luta pelo progresso da humanidade”.

Ho Iat Seng passou, então, a destacar o princípio “Um País, Dois Sistemas”, que, na sua opinião, é “a melhor solução para a resolução das questões históricas de Hong Kong e Macau, e é, desde o retorno à pátria, o melhor sistema para Macau manter a prosperidade e estabilidade a longo prazo”. “O Partido Comunista da China e a grande pátria são e serão sempre o firme suporte da estabilidade e do desenvolvimento de Macau”, disse, referindo mesmo que o partido tem demonstrado “ampla tolerância, elevada coragem e sabedoria excepcional” no que toca à implementação do princípio “Um País, Dois Sistemas”.

“A RAEM permanecerá sempre inabalável na defesa da liderança do Partido Comunista da China. Qualquer actividade que desafie o poder do Governo Central e a autoridade da Constituição Nacional e da Lei Básica é absolutamente inadmissível”, disse Ho Iat Seng, frisando que o Governo de Macau vai “unir e liderar os diversos sectores da sociedade na aprendizagem e implementação do espírito dos importantes discursos do Secretário-Geral Xi”.

O Chefe do Executivo também prometeu que a RAEM vai continuar “inabalável” na “salvaguarda da soberania, da segurança e dos interesses do desenvolvimento do país”, e sublinhou que “qualquer actividade que ponha em perigo a segurança da soberania do país é absolutamente inadmissível”. Ho prometeu também que a RAEM vai permanecer “inabalável” na implementação do princípio “Macau governado por patriotas”. “Qualquer actividade que prejudique o regime e os interesses fundamentais do país é absolutamente inadmissível”, disse.

Ho Iat Seng frisou que o Governo que lidera vai “reforçar constantemente a educação do patriotismo junto de toda a sociedade, especialmente da juventude, incentivar os diversos sectores sociais a realizarem actividades promotoras do conhecimento correcto sobre o Partido Comunista China, fomentar nos residentes um maior aprofundamento dos sentimentos de identidade com o Partido Comunista da China e de pertença ao país, reforçando o seu orgulho e confiança em ser chinês”.

O Chefe do Executivo afirmou ainda que o Governo vai “implementar o regime jurídico da defesa da segurança nacional e o seu mecanismo de execução, defender a soberania, a segurança e os interesses de desenvolvimento do país e a estabilidade social da RAEM, e manter a prosperidade e estabilidade a longo prazo de Macau”.

A.V.