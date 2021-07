Governo lança Censos 2021 no dia 7 de Agosto

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

A Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) realiza os censos decenais entre 7 e 21 de Agosto, para recolher dados actualizados sobre a população de Macau. O objecto abrange todas as unidades habitacionais, comerciais e com outras finalidades de Macau, bem como os indivíduos que nelas habitam ou permanecem. Todas as unidades inquiridas vão receber no início de Agosto uma carta-aviso emitida pela DSEC.

Os questionários dos Censos 2021 são de dois tipos: curto e longo. A DSEC selecciona, por amostragem científica, 1/7 dos agregados familiares das unidades inquiridas de Macau para responderem ao questionário longo e os agregados das restantes unidades responderão ao curto. O questionário curto recolhe os dados básicos, tais como: número de pessoas; sexo; local de nascimento; ano e mês de nascimento; entre outros. O questionário longo recolhe dados com características socioeconómicas, tais como: nacionalidade, estado civil; nível de escolaridade e situação de emprego, para além da recolha dos dados básicos.

Os cidadãos podem optar pelo preenchimento do questionário ‘on-line’ no telemóvel ou no computador, ou em alternativa, podem aguardar pela visita dos agentes de censos que recolhem informações. Nos temos da lei, todas as unidades que são objecto dos Censos devem fornecer as informações necessárias dentro do prazo estipulado.

A DSEC começou a divulgar amplamente os Censos 2021, através de vários canais online e offline, com o lançamento, na passada sexta-feira, de uma série de vídeos promocionais relativos aos Censos 2021. Através destes vídeos, que abordam o planeamento de diversas fases da vida, é destacada a importância dos dados recolhidos nos Censos para a definição de políticas demográficas.

Para facilitar a compreensão sobre os pormenores dos Censos, a DSEC lançou uma página electrónica temática em https://www.dsec.gov.mo/Censos2021.