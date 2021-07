Agnes Lam aponta críticas à recém-inaugurada passagem superior da Avenida de Guimarães

Depois de quase dez anos em construção, a passagem superior para peões da Avenida de Guimarães, na Taipa, foi inaugurada na semana passada. Agnes Lam foi verificar a obra e descobriu defeitos e problemas na obra. Num comunicado enviado ontem às redacções, a deputada critica a pintura, as juntas de vedação e a sinalização que, na sua opinião, não é adequada. Agnes Lam esteve na passagem superior para peões da Avenida de Guimarães com o consultor Chu Ka Kit e com o engenheiro Chan Kwai Shun.

No comunicado, a deputada lembra que a intenção da passagem pedonal “é proporcionar um ambiente seguro, conveniente e confortável para os residentes locais, ligando a estação do Metro Ligeiro, estendendo-se até ao Parque Central da Taipa”.

Agnes Lam, que se recandidata às eleições legislativas de 12 de Setembro, indicou que o consultor encontrou manchas de infiltrações na ponte pedonal, o que no seu entender não aconteceria se não tivesse sido feita uma pintura “de ânimo leve”. “É normal que a tinta tenha pequenos problemas, mas a diferença de cor não deve ser tão óbvia”, aponta a deputada.

A deputada citou o parecer da equipa que a acompanhou para dizer que “as juntas e os cantos da vedação de aço inoxidável da passagem estavam salientes e afiados”, o que “representa um certo risco de arranhar os utilizadores”. Agnes Lam sugeriu que as juntas sejam polidas.

Uma vez que as passadeiras na via foram retiradas e a passagem naquela zona tem de ser feita através desta passagem pedonal, “é necessário instalar sinalização para que o público saiba claramente onde se pode subir para a passagem, para que todos os utilizadores, incluindo deficientes motores, idosos e crianças, possam desfrutar deste ambiente de passeio de forma segura, conveniente e confortável, de acordo com a intenção original da sua construção”.

A.V.