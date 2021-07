Observatório Cívico entrega lista e programa eleitoral à CAEAL

FOTOGRAFIA GONÇALO LOBO PINHEIRO

Agnes Lam e mais sete candidatos fazem parte de projecto que pretende encontrar respostas no combate à pandemia de Covid-19, mas também dar voz àquelas minorias que, continuamente, não se conseguem fazer ouvir. Para a cabeça-de-lista do Observatório Cívico, Macau ainda é “um lugar estável” em matéria de liberdade de imprensa, contrariamente ao que sucede na região vizinha de Hong Kong.

Agnes Lam, deputada da Assembleia Legislativa e novamente candidata às próximas eleições legislativas de 12 de Setembro, apresentou ontem a lista do Observatório Cívico (OC) que encabeça juntamente com mais sete camaradas. “Somos oito no total e hoje apresentamos oficialmente a nossa lista à CAEAL [Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa], bem como o nosso programa eleitoral”, começou por dizer ao PONTO FINAL, Agnes Lam.

Um médico, dois engenheiros, um arquitecto, um psicólogo, gente ligada à educação. O leque de experiências profissionais multissectoriais daqueles que compõem a lista do OC remetem para uma realidade com bastante pendor social e humano. O número dois da lista George Zhao, seguido por Gary Chu, Addy Chan, Jacky Cheong, Rebecca Mak, Rui Leão e Jason Wong.

A antiga jornalista referiu ao nosso jornal que o programa eleitoral do OC é vasto, mas que prefere, a grosso modo, dividi-lo em duas grandes secções, que transitam fortemente em questões relacionadas com a habitação, transportes ou protecção ambiental.

A primeira tem uma forte ligação com a situação que vivemos actualmente e que têm colocado em suspenso o mundo: a pandemia de Covid-19. “A pandemia também veio demonstrar que é preciso fazer mais investimento na área da saúde, algo que já deveria ter sido feito anteriormente. Precisamos de um novo e moderno hospital, precisamos de melhorar a saúde pública, principalmente ao nível das infraestruturas”, revelou.

A deputada assumiu que tem “muitas sugestões para o Executivo” em relação ao melhoramento e construção de infraestruturas. E o trabalho, esse, passa por ser feito no “médio e no longo prazo”.

Agnes Lam, que assumiu que “a comunidade portuguesa precisa de mais apoios”, revelou que neste último ano recebeu “queixas de pessoas que não podem receber tratamentos e terapias porque os profissionais de Portugal ou de outros locais, já contratados ou em vias de contratar, não podem vir trabalhar para Macau devido às restrições fronteiriças”.

Ajudar as minorias que não têm voz vai continuar a ser pedra de toque para o OC.

Com esperanças de eleger mais do que um deputado, sabendo de antemão que será muito difícil isso acontecer, Agnes Lam fala em “fazer o melhor” para manter, pelo menos, um assento parlamentar. “Vamos tentar fazer o nosso melhor para manter uma cadeira na AL e tentar ocupar outras. Mas há muita competição este ano, para além de um leque vasto de incertezas. Penso que esta eleição será muito diferente das outras eleições que participei. É difícil aferir que apoio teremos ou não”, constatou.

A professora de jornalismo da Universidade de Macau admite que uma das novidades neste programa é a batalha a travar para que a AL deva “supervisionar mais e melhor o Governo da RAEM”, mas também assumiu que muito do que está neste programa já estava plasmado no antigo programa. “Continuamos muito preocupados com matérias que vão desde o planeamento ao desenvolvimento da cidade, educação, cultura. Essas são as nossas mais importantes batalhas. Temos algumas coisas para cumprir dos últimos quatro anos e ainda novas ideias para implementar e defender para os próximos quatro anos.”

Diversificação económica? “Falamos muito sobre isso, mas na verdade nada de concreto é feito ou criado. talvez por causa da pandemia, mas é preciso fazer mais para diversificar a economia de Macau”, respondeu.

Agnes Lam, já no final da conversa com o PONTO FINAL, assumiu que se preocupa “de certa forma” com a possível existência de condicionamentos na liberdade de imprensa e de expressão no território, mas rejeita fazer bandeira disso, até porque, para a antiga jornalista da TDM, “a Lei Básica não foi alterada”. “Acho que, de uma certa forma, fico preocupada. Não vou dizer que nada se passa na TDM, mas não gostaria de estar a enfatizar apenas esse caso. O que posso dizer é que a lei continua a mesma. A Lei Básica não foi alterada e não foram decretadas medidas que mostrem que há falta de liberdade de imprensa, tal como foi imposto em Hong Kong. Por isso, acredito que ainda estamos numa situação e num lugar estáveis”.