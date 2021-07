O segredo do buraco 8

Arqueólogo William Meacham em trabalho de campo

Há mais de uma década que o arqueólogo William Meacham tem um projecto na cabeça: resgatar um conjunto de gravuras rupestres que caíram no esquecimento. O problema? Acredita que estão debaixo do campo de golfe do hotel Grand Coloane, enterradas ao pé do buraco 8.

Inês Santinhos Gonçalves

inessgoncal@gmail.com

O ano era 1985. O inspector da Polícia Judiciária Manuel Araújo, arqueólogo nos tempos livres, aparece em tronco nu, de máquina fotográfica em punho, debruçado sobre um desenho gravado na rocha. A imagem é prova da descoberta, três anos antes, de um conjunto de gravuras rupestres que há décadas que estão desaparecidas.

O mistério das gravuras de Ka Ho há muito que é comentado entre amantes de história e arqueologia de Macau: foram encontradas em 1982, registadas por especialistas de Hong Kong em 1985, e a descoberta mereceu um relatório publicado pela Sociedade de Arqueologia de Hong Kong. Mas hoje ninguém parece saber onde estão.

Ninguém, com excepção de William Meacham, um dos arqueólogos de Hong Kong que veio a Macau em 1985, documentar as gravuras rupestres. Foi anos depois, com um livro na calha sobre Hong Kong, com um capítulo dedicado a Macau, que a ideia surgiu: “Comecei a pensar naquele grupo de gravuras em Macau e no que lhes teria acontecido quando construíram o campo de golfe. Ocorreu-me que quando começaram as obras provavelmente não iriam mover aquelas duas rochas gigantes. Estavam num vale muito estreito e íngreme. Provavelmente apenas empurraram a terra do topo dessas colinas para o vale, e cobriram-nas. De acordo com o desenho do campo de golfe, aquela área foi elevada uns sete metros. Estou bastante certo que as gravuras ainda lá estão, debaixo do campo de golfe”.

Decalque da gravura complexa

Depressões, jogos de tabuleiro e navios



Mas voltemos atrás. Em 1985, guiada por Araújo, a equipa de Hong Kong encontra três tipos de gravuras: pequenas depressões côncavas, tabuleiros quadriculados (“gameboards”, como são chamadas em inglês), e uma gravura “complexa”, única, cujo significado ainda hoje é alvo de debate.

De acordo com o livro de Meacham, “Rock Carvings in Hong Kong”, depressões côncavas deste género não foram encontradas em Hong Kong, mas existem noutros pontos da China e Europa, e também no Havai, onde estão associadas a rituais ligados ao nascimento.

Os ‘tabuleiros de jogo’, explica Meacham, estiveram no centro de polémica em Hong Kong: há quem ache que foram feitos por “campistas ou aldeões a fazerem jogos nas pedras”, e quem considerasse que eram antigos e valiosos.

“Eu estava convencido que eram significativos e antigos”, conta ao PONTO FINAL. A viver em Hong Kong desde os anos 1970, o arqueólogo acredita serem da Idade do Ferro, ou seja, contam com, aproximadamente, dois mil anos de vida. A função ainda está por descobrir, mas placas semelhantes terão sido usadas, por exemplo, por geomantes da dinastia Han, que faziam leituras de ‘fong soi’.

Este é um padrão encontrado em várias partes do mundo: Egipto, Sri Lanka, Inglaterra. Mas por ser difícil de datar, esteve sempre envolto em controvérsia.

Mas é a gravura rupestre “complexa” que realmente coloca Macau no mapa.

“Só sei explicar aquilo que não é. Não parece ter qualquer semelhança à arte rupestre da Idade do Bronze que temos aqui [em Hong Kong] ou em Zhuhai. Essas têm estilos muito distintos: abstractas, geométricas ou zoomórficas. Mas a de Macau não se encaixa bem em nenhuma dessas categorias. Pode dizer-se que é abstracta, mas é mais linear, mas não tem as espirais que a abstracta tinha. Classificaria como sendo diferente da arte da Idade do Bronze”, diz Meacham, que já participou em 22 escavações em Hong Kong, e também nalgumas em Macau.

Para olhos não treinados é difícil distinguir seja o que for. São linhas e pontos que formam qualquer coisa, mas não é claro o quê. Algumas publicações sobre arte rupestre chinesa arriscam uma teoria: navios de estilo ocidental, com mastros e velas, a navegar no mar. Mas Meacham não concorda: “Não acho que seja. Pode ser, mas não vejo isso. Vemos aquela fila de pontos que se atravessa. Algumas pessoas pensaram que era o mar. Mas algumas das estruturas estão por baixo. Isto já é interpretação da arte, na qual não sou muito bom. Mas na Idade do Bronze, na Idade do Ferro, não havia barcos tão grandes, parecem navios à vela.”

Para o arqueólogo a teoria do barco é uma impossibilidade lógica: é que estes desenhos só podem ter sido feitos por aborígenes, já que não há registo de aldeões cantonenses fazerem gravuras na pedra; e se de facto representam navios europeus, isso só poderia acontecer depois do ano 1500, altura em que a existência de aborígenes seria “incrível, mas não impossível”, explica Meacham.

“Acho que é algo simbólico, a representação de alguma coisa. Se olharmos para a arte da Idade do Bronze vemos que o simbolismo era proeminente”, acrescenta o autor de vários livros e artigos de arqueologia sobre Hong Kong e o Sul da China.

Equipa de Hong Kong a fazer o decalque da gravura

Coloane, a casa dos Yueh

A importância das gravuras de Macau está, em parte, relacionada com o facto de terem sido encontradas juntas, o que pode, finalmente, ajudar a perceber de que época são.

“Não posso ter a certeza, mas o meu instinto é que provavelmente estão separadas apenas por algumas décadas”, afirma o arqueólogo americano.

Para Meacham, isto representa um forte indício de que os ‘jogos de tabuleiro’ são, de facto, antigos e valiosos, e não são fruto de brincadeiras de campistas modernos. Indica também – sempre sem certezas – quem poderá ser o autor, o que, por sua vez, ajuda a perceber que povos habitaram Coloane.

“Reforça o argumento de que não são de aldeões cantonenses, são anteriores. Podem ser do povo Yueh, que é o termo antigo para os aborígenes daqui (…) [As gravuras] em Hong Kong, Macau e Zhuhai são as únicas em toda a província de Guangdong. Representam possivelmente um grupo étnico, ou pelo menos um grupo cultural, junto à costa, nos dois lados do estuário do Rio das Pérolas (…) É significativo que os [Yueh] tenham estado em Coloane”, explica.

“Estas gravuras situam-se provavelmente no fim da tradição de gravuras rupestres. O que me faz pensar que vêm da Idade do Bronze e sobrevivem até ao início da Idade do Ferro, o que significaria que pertenciam aos aborígenes, povos que ainda não tinham sido ‘sinizados’, ainda não eram cantonenses. Como símbolo do que pode ter sido a população de Coloane na altura, são uma prova material muito significativa. Vale, sem dúvida, a pena preservá-las”, sublinha.

As gravuras foram descobertas pelo português Manuel Araújo (1985)

Um projecto adiado pela pandemia

“É pena, mesmo muita pena, que não tenha sido feito um estudo de impacto ambiental arqueológico naquela zona antes de construírem o campo de golfe”, lamenta Meacham.

O Macau Golf and Country Club começou a funcionar em 1993, mais de dez anos depois de terem sido descobertas as gravuras rupestres de Ka Ho. William Meacham admite que possa ter havido “uma falha da nossa parte, na altura”, já que não participaram a descoberta oficialmente ao Governo de Macau. “Mas o Araújo provavelmente informou. Tenho a certeza que saiu nos jornais”, comenta.

Foi só em 2010, depois da publicação de “Rock Carvings in Hong Kong”, em que defende que os petróglifos de Macau estão debaixo do campo de golfe, que o arqueólogo abordou o Instituto Cultural (IC). A proposta foi de resgatar as gravuras. Houve interesse, chegou até a falar-se de custos de viabilidade e o Governo disponibilizou imagens de satélite de alta resolução que permitiram identificar o local, mas a ideia acabou por não avançar, com o Executivo a alegar ter muitos projectos em mãos na altura.

Sem o apoio do Governo e com noção de que o projecto iria “perturbar um bocadinho os jogadores do campo de golfe”, Meacham decide apelar a alguém “com dinheiro e influência”.

“Arranjei um contacto que me arranjou uma reunião com um destes grandes magnatas, cujo nome eu não devia mencionar, para tentar despertar interesse no projecto. Mostrei-lhe fotos, mostrei o mapa e disse ‘Tenho praticamente a certeza, 90%, 95% de certeza, que ainda lá estão e podem ser recuperadas. Pode pôr no seu casino’”, recorda.

Mais uma vez, houve interesse, mas não passou daí. “Tentei desenvolver o assunto, mas nada aconteceu, e depois envolvi-me noutras coisas”, diz ao PONTO FINAL.

Mas esta foi uma ideia que nunca lhe saiu da cabeça: “Tenho vindo a adiar, mas literalmente em 2019 pensei ‘Para o ano vou recuperar este projecto de Macau’. Estava na minha lista para 2020. Ainda quero fazê-lo, assim que a pandemia permitir”.

Gravuras que sobrepõem ‘cúpulas’ e ‘tabuleiros de jogo’

Uma semana, dez dias

Para William Meacham este é um projecto exequível. É preciso primeiro uma localização precisa.

“É necessário um visor estereoscópico com duas fotografias aéreas tiradas com uns segundos de diferença, a partir de um avião. Ao juntar as duas obtém-se uma perspectiva tridimensional da paisagem – colinas, vales. Ao fazer isso é possível ter uma localização precisa destas rochas no mapa. E depois sobrepõe-se esse mapa com o mapa actual para ver exactamente onde estão”, descreve.

Este é um trabalho que tem de ser feito por um especialista, mas Meacham fê-lo de forma aproximada e conseguiu uma localização: as gravuras, diz, estão debaixo do ‘fairway’ (corredor do campo de golfe entre o ‘Tee’ e o ‘Green’) do buraco 8.

O impacto, garante, seria mínimo: o campo de golfe pode continuar aberto, em funcionamento, basta colocar uma vedação em torno da zona a escavar. Retiradas as gravuras, que seriam cortadas da rocha, o buraco volta a encher-se de terra e o campo pode voltar ao normal. “Uma semana, dez dias”, estima.

Quase 40 anos depois de serem descobertas, Meacham mantém a esperança que estas gravuras rupestres, testemunho da vida de Macau há mais de 2000 anos, possam sair de debaixo da terra: “É possível fazê-lo. Eu vou fazê-lo, vou voltar a apresentar esta proposta para ver se consigo financiamento. E também vamos precisar de autorização. Mas acho que se conseguir o financiamento, a autorização vai surgir”.

***

Governo sem “documentos e materiais relevantes”

Do lado do Governo, em 2021, parece haver pouca informação sobre assunto. Contactado pelo PONTO FINAL, o IC diz que as gravuras em causa envolvem “estudos arqueológicos levados a cabo pelo Leal Senado de Macau naquela altura [anos 1980] e, portanto, o Instituto Cultural não está na posse de quaisquer documentos e materiais relevantes que possa disponibilizar”.

Numa comunicação posterior, confrontado com o interesse de William Meacham em recuperar os petróglifos, o IC volta a repetir: “O Instituto Cultural não está na posse de quaisquer documentos e materiais relevantes sobre o assunto, pelo que não pode dar uma resposta actualizada.” Já o Macau Golf and Country Club (MGCC) remete a questão para o Governo. “O MGCC lembra que, de acordo com a lei de Macau, dado que o terreno é uma concessão do Governo de Macau, terá de estabelecer contacto com o departamento governamental apropriado, no que diz respeito a esta matéria.”