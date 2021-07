Macau negoceia isenções de quarentena de residentes vacinados na chegada a Hong Kong

Tai Wa Hou

Apesar de não adiantarem datas nem detalhes, as autoridades indicaram ontem que estão a avançar com as negociações para a criação de uma bolha de viagem entre Macau e Hong Kong. O Governo de Macau está à espera de que a região vizinha não registe surtos locais durante 14 dias para dar início à bolha de viagem.

Os Governos de Macau e de Hong Kong continuam as negociações para estabelecer, entre as duas regiões, uma bolha de viagem, apesar dos dois casos de Covid-19 diagnosticados do outro lado do Delta do Rio das Pérolas. No entanto, ontem, na conferência de imprensa do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus, as autoridades de saúde não adiantaram datas nem detalhes sobre as condições para fazer a viagem sem quarentena.

Na conferência de imprensa, foi explicado que ainda não existe uma data concreta para a entrada em funcionamento de uma bolha de viagem, já que isso também está a ser negociado com Hong Kong. A ideia é que a isenção de quarentena seja aplicada quando Hong Kong estiver há 14 dias consecutivos sem casos. Contudo, os dois Governos estão a negociar a partir de quando é que começam a contar os 14 dias.

Segundo noticiou ontem o portal Macau News Agency, citando uma circular interna de uma unidade hoteleira, a Direcção dos Serviços de Turismo (DST) está a negociar um esquema que permitiria aos residentes de Hong Kong vacinados viajarem para Macau isentos da quarentena actual de 14 dias, mas autorizados a permanecer apenas dentro de uma propriedade hoteleira.

Tai Wa Hou, coordenador do plano de vacinação de Macau, explicou na conferência de imprensa que já foram definidos alguns padrões para que os residentes de Hong Kong entrem em Macau, como estarem vacinados com as duas doses, não participarem em actividades de grupo ou não frequentarem bares nem karaokes. Quem cumprir os requisitos ficará com um código de saúde azul. O responsável ressalvou que os pormenores ainda estão a ser negociados e que no futuro serão divulgadas as orientações. De acordo com as autoridades, há já 51 unidades hoteleiras que se disponibilizaram para receber os turistas vindos de Hong Kong.

As negociações seguem também em sentido inverso, mas há ainda poucos pormenores para quem quiser, no futuro, ir de Macau para Hong Kong sem fazer quarentena. Tai Wa Hou disse apenas que, em relação às pessoas que querem ir de Macau para Hong Kong, “estão a ser estudadas as medidas possíveis para aplicar aos visitantes”.

“Ainda não temos um projecto determinado porque as restrições dependem do anúncio do Governo de Hong Kong”, indicou Tai Wa Hou, acrescentando que, durante as negociações, o Governo de Macau irá sugerir a possibilidade de os residentes de Macau irem para o aeroporto sem a necessidade de fazer quarentena.

Na conferência, Leong Iek Hou, coordenadora do Centro de Prevenção e Controlo da Doença, adiantou também que foi alcançado consenso com Guangdong para prolongar o prazo de validade dos testes de ácido nucleico para quem vem da província vizinha. A responsável disse que é preciso esperar pelas autoridades de Guangdong para se conhecerem os detalhes da medida.

Leong Iek Hou apelou mais uma vez à vacinação, lembrando que com a vacinação os riscos de contágio ficam mais reduzidos. “Apelo mais uma vez à população de Macau para tomarem a vacina o mais brevemente possível “, disse, avisando que a variante do Delta é mais transmissível e provoca piores sintomas.

***

Passageiros estiveram 12 horas à espera para serem encaminhados para quarentena

Na semana passada, vários residentes que regressaram a Macau através do aeroporto e foram sujeitos a um período de cerca de 12 horas de espera até que fossem encaminhados para os hotéis designados para fazerem quarentena. Ao que o PONTO FINAL apurou, entre as 5h da manhã e as 17h, os passageiros tiveram de se sujeitar aos testes de ácido nucleico. Um relato diz até que os passageiros não puderam utilizar a casa-de-banho durante o período de espera. Questionada sobre a situação na conferência de imprensa, Leong Iek Hou explicou que esta não é prática habitual, mas justificou que no mesmo dia tinha sido diagnosticado o 54.º caso de Covid-19 em Macau, uma estudante de 20 anos que vinha do Reino Unido. “Era necessário proceder a alguma investigação sobre contactos do caso confirmado, pelo que precisou-se de 12 horas para concluir os procedimentos”, indicou a coordenadora do Centro de Prevenção e Controlo da Doença. A responsável notou que as autoridades de saúde não receberam qualquer queixa de passageiros por não poderem ir à casa-de-banho, até porque “no local temos casas de banho para senhora e senhor”.