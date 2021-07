Coutinho entrega lista da Nova Esperança mas assume que reeleição será difícil

FOTOGRAFIA PF

Foi com as expectativas em baixo que José Pereira Coutinho entregou ontem a lista da candidatura da Nova Esperança. O deputado diz que a ausência de Angela Leong na corrida ao hemiciclo lhe vai dificultar a vida, fazendo com que tenha de reunir, no mínimo, 10.000 votos. “O meu lugar está em causa, mas sinto-me muito honrado de ter exercido as funções há mais de 16 anos”, disse.

Foi com uma tigela de arroz vazia na mão que José Pereira Coutinho entregou ontem a lista da Nova Esperança à Comissão para os Assuntos das Eleições Legislativas (CAEAL). O adereço serviu para ilustrar as dificuldades da população de Macau. “Nós queremos que os trabalhadores tenham uma tigela de arroz”, afirmou.

Ainda assim, Coutinho não se mostrou confiante na reeleição. Há quatro anos, havia 24 listas concorrentes nas eleições pela via directa à Assembleia Legislativa (AL), porém, nas eleições deste ano há 19 e isso faz com que sejam precisos mais votos para conseguir ser eleito. “Não sabemos para onde vão os votos da Angela Leong”, assinalou, indicando que nestas eleições serão necessários, pelo menos, 10.000 votos para que a lista Nova Esperança eleja um deputado. “O meu lugar está em causa, mas sinto-me muito honrado de ter exercido as funções há mais de 16 anos, é estimulante e uma honra servir [a AL]”, disse. Em 2017, o presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM) obteve mais de 14 mil votos.

Questionado sobre se o facto de ter deixado de ser conselheiro das Comunidades Portuguesas o poderia prejudicar, Coutinho disse que não. No entanto, o antigo conselheiro desvalorizou as reuniões semanais do Conselho: “Cada vez mais é muita parra e pouca uva. Falam, falam, falam, falam, e eu não tenho tempo a perder em falatórios de duas ou três horas online. Eu não tenho essa pachorra”.

Após entregar a lista, José Pereira Coutinho disse que uma das prioridades será insistir na transparência da AL. “É inadmissível, puramente inadmissível, que, após 20 anos de RAEM, as sete comissões de trabalho da assembleia funcionem de portas fechadas. Os cidadãos têm o direito de ser informados e os meios de comunicação social têm o dever de informar os cidadãos”, afirmou.

Outra das prioridades apontada por Coutinho é a “regulamentação urgente dos conflitos de interesses” dos deputados relativamente aos temas que legislam: “Os deputados não podem utilizar os interesses privados sobrepondo-os aos interesses públicos na análise dos diplomas em sede de especialidade”. Coutinho sugere a criação de “mecanismos de monitorização de situações em que os deputados, face aos interesses que têm por trás, entram em conflito com os interesses do diploma em si”.

O terceiro ponto tem a ver com a responsabilização dos titulares dos principais cargos públicos. “Cometem-se atrocidades em termos de gestão quase danosa dos dinheiros públicos e ninguém assume responsabilidade”, comentou.

Coutinho aproveitou para atirar críticas a Raimundo do Rosário, que disse que não seria razoável suspender o funcionamento do Metro Ligeiro. “O nosso secretário para os Transportes e Obras Públicas diz que o Metro não pode ficar parado, porque é como um carro que se fica na garagem fica estragado. Só que este carro é um Rolls-Royce, custou muito. Para manter a andar na rua, quem é que o paga? Se fosse do bolso dele, ele poria o Rolls-Royce na rua? A nossa opção é parar com o Metro”. “Eu, se fosse Chefe do Executivo, um dia demolia tudo do metro. Estragou toda a imagem, toda a fisionomia de Macau”, atirou Coutinho.

Responsável pelos despedimentos na USJ foi demitido, indicou Coutinho

No início da semana, José Pereira Coutinho tinha denunciado despedimentos de professores na Universidade de São José (USJ), sendo que a instituição os estaria a substituir por não-residentes. A USJ negou a denúncia e Stephen Morgan, reitor da instituição, disse que Coutinho estava a deturpar o que lhe tinha sido transmitido. Porém, ontem, o deputado indicou que Kingsley Bolton, responsável do Departamento de Língua Inglesa que terá sido o responsável pelo despedimento de nove professores da USJ, foi demitido. Na entrega da lista de candidatura à AL, Coutinho lembrou que foram nove e não três os professores locais despedidos, como tinha indicado Stephen Morgan: “Não são três, são nove. Um padre não mente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo”.