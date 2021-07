Cientistas da Universidade de Macau desenvolvem insectos robóticos

Uma equipa de investigação liderada por Zhong Junwen, professor assistente da Faculdade de Ciências e Tecnologia (FST) da Universidade de Macau (UM) e membro do Centro de Inteligência Artificial e Robótica da UM, desenvolveu insectos robóticos com apenas três centímetros de comprimento, agilidade ultraelevada e trajectória controlada.

A criação, e todo o estudo efectuado, foi publicada na Science Robotics, a revista mais conceituada na área da robótica. É a primeira vez que é publicado um estudo de investigação por estudiosos de Macau. Até ao momento, a revista publicou menos de dez artigos de instituições de ensino superior na área da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau.

Na natureza, animais que são rápidos e ágeis costumam ter uma vantagem de sobrevivência. Um desafio fundamental neste estudo é desenvolver robôs macios em escala de insecto com agilidade alta e bom controlo de trajectória comparável aos de insectos reais, e a dificuldade técnica reside em alcançar uma velocidade de movimento linear rápida, mantendo a capacidade dos robôs de fazer curvas.

Na natureza, os insectos com corpos flexíveis podem ajustar dinamicamente a força de atrito com secreções entre os pés e o solo para melhorar a locomoção. Neste estudo, os cientistas emularam esquemas semelhantes ajustando a força eletrostática entre os pés do robô e o solo para alcançar agilidade ultra-alta e uma trajectória controlada. Os robôs podem atingir uma aceleração centrípeta relativa mais alta de 28 comprimento do corpo/s2, o que significa que conseguem ser melhores que os insectos comuns.

Uma aplicação potencial importante para estes robôs é que após um desastre como um terramoto, um grande número desses robôs pode carregar sensores e mover-se rapidamente pelos escombros e registrar e transmitir informações valiosas durante o processo de busca e resgate.

Este estudo é ainda o resultado da colaboração entre a UM, a Universidade de Tsinghua University e a Universidade da Califórrnia, em Berkeley, nos Estados Unidos da América.

O professor Zhong concluiu o seu doutoramento em ciência eléctrica e engenharia pela Universidade de Ciência e Tecnologia de Huazhong em 2016. Após a graduação, continuou as suas investigações na Universidade da Califórnia, em Berkeley, e no Instituto Japonês de Física e Química. Nos últimos anos, publicou mais de 50 artigos académicos em periódicos de renome internacional, com um total de mais de 4000 citações. O seu principal interesse de estudo são sistemas eletromecânicos flexíveis.