Inteligência artificial aplicada ao desenvolvimento sustentável

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Investigador da Universidade das Nações Unidas considera que a inteligência artificial pode ajudar no desenvolvimento sustentável de Macau e do mundo, mesmo que a ferramenta necessite de muita electricidade para trabalhar convenientemente. Para o francês Serge Stinckwich, “é preciso criar com o Governo de Macau mais vias de entendimento para um progresso sustentável”.

Gonçalo Lobo Pinheiro

goncalolobopinheiro.pontofinal@gmail.com

Os prós são mais que os contras. O especialista em inteligência artificial (IA) da Universidade das Nações Unidas – Instituto em Macau – considera que a ferramenta será essencial para o desenvolvimento sustentável de Macau e, naturalmente, do mundo. O francês Serge Stinckwich assumiu ontem, durante o habitual encontro de pequeno-almoço mensal promovido pela Câmara de Comércio França-Macau, que a IA irá ajudar sobremaneira na compreensão do fenómeno das mudanças climáticas, por exemplo.

“E será muito importante na previsão meteorológica, assim como será um suporte efectivo de sistemas energéticos de baixo carbono, apesar de necessitar de muita electricidade para trabalhar convenientemente”, explica Stinckwich.

Com diversos projectos em andamento, e em especial um com a Universidade de São José em jardins inteligentes, o polo de Macau da Universidade das Nações Unidas canaliza muita da sua área investigativa para o impacto entre as tecnologias digitais e a sustentabilidade. Na verdade, a equipa de 10 investigadores, três dos quais em trabalho remoto, focam os seus estudos em áreas como a ciência da computação, ciência de dados, informação e comunicação, entre outras áreas. “Na verdade, não temos a certeza se as tecnologias digitais são boas para o mundo”, assumiu o estudioso.

Stinckwich deixou escapar a inconfidência que, mesmo estando dentro da estrutura da ONU, nem sempre é fácil apresentar e implementar ideias e conclusões. “Precisamente por causa da estrutura da ONU que é composta por diversas agências espalhadas pelo mundo e cada uma delas tem a sua própria agenda”, disse o académico, que salientou que as prioridades da ONU nestas matérias passam pelo “uso do pensamento sistémico para alcançar o desenvolvimento sustentável”, bem como usando “uma abordagem participativa para trazer valor humano às tecnologias digitais”.

Apesar da maioria das actividades do Instituto em Macau se referirem a projectos fora de Macau, há planos para o território. Em relação a possíveis sinergias entre a delegação da ONU e o Executivo liderado por Ho Iat Seng, Serge Stinckwich nota que é preciso criar com o Governo de Macau mais vias de entendimento para um progresso sustentável”. “Menos plástico, menos poluição, energias limpas e veículos eléctricos. Há muito para fazer em Macau e nós queremos ajudar”.

O especialista em IA, em resposta a uma pergunta da audiência, assumiu ainda estar pessimista quanto ao futuro do planeta. “Temos de reduzir drasticamente a produção de carbono, mas um nível de carbono zero não é fácil e praticamente improvável”.

Serge Stinckwich é chefe de investigação do Instituto Universitário das Nações Unidas em Macau. Antes de ingressar no instituto, foi professor associado na Universidade de Caen Normandie, em França, e investigador na unidade de pesquisa conjunta internacional UMMISCO do IRD (Instituto Francês de Pesquisa em Desenvolvimento Sustentável) e da Universidade Sorbonne. Passou por países tão diferentes como França, Vietname, Camarões ou Senegal.

Uma das grandes missões da ONU é a de gerar investigações que façam a diferença nas grandes questões e encorajem o repensar das políticas e perspectivas existentes. Em todo o mundo, cerca de 400 investigadores – e Macau não é excepção – estão envolvidos em mais de 180 projectos. A investigação da ONU enfoca os desafios enfrentados pela própria organização, bem como pelos seus estados membros. O portfólio actual apoia todos os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável que foram adoptados pela Assembleia Geral da ONU em 2015.