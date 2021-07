Homem detido após suspeita de roubar mulher em quase 100 mil dólares de Hong Kong

FOTOGRAFIA: PF

Um homem da China continental terá agredido uma mulher na rua e roubou-lhe uma mala onde estavam cerca de 100 mil dólares de Hong Kong. Uma hora após denúncia, o suspeito foi detido quando estava a tentar fugir às autoridades. Segundo as autoridades, o indivíduo confessou que queria mais dinheiro para jogar no casino. O suspeito está a ser alvo de uma investigação mais aprofundada.

Na manhã de ontem, o Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) recebeu um denúncia de uma mulher que alegou ter sido violentamente agredida e assaltada em quase 100 mil dólares de Hong Kong em dinheiro e fichas de jogo. Após investigação, a polícia interceptou o suspeito cerca de uma hora depois, perto da estrada da Avenida Dr. Rodrigo Rodrigues, e recuperou os bens roubados. A informação foi dada ontem pelas autoridades em conferência de imprensa.

A vítima é uma mulher desempregada da China continental na casa dos 50 anos. A mulher alegou que foi agredida no peito por um homem quando caminhava perto do Hotel Wynn Macau. A mulher ficou ferida na sequência da agressão, tendo caído no chão, e o suspeito roubou-lhe a mala de seguida. A mulher alegou ter ficado sem o seu bilhete de identificação pessoal, 6.100 yuans, 43 mil dólares de Hong Kong em dinheiro e fichas de jogo no valor de 47 mil yuans, indicou ontem o CPSP. O valor total dos bens era de cerca de 100 mil dólares de Hong Kong.

Depois de verificar o sistema de videovigilância, a polícia definiu as características físicas do suspeito e a direcção de fuga. Cerca de uma hora depois, agentes da Polícia Judiciária (PJ) encontraram um homem na Avenida Dr. Rodrigo Rodrigues, cujas características físicas eram semelhantes às do suspeito. Quando tentaram detê-lo para investigação, o homem começou a fugiu, tentando apanhar um táxi, mas sem sucesso, acabando por fugir a pé para a Rua da Encosta. Pouco tempo depois, o homem acabou por ser detido pela polícia.

Segundo as autoridades, o homem também é do interior da China e tem 40 anos. O suspeito confessou que, quando entrou em Macau, por volta das 8h, foi jogar no casino, mas perdeu todo o seu dinheiro, por isso, acabou por assaltar a mulher. O homem disse ainda que apenas levou o dinheiro dentro da mala. O suspeito acrescentou que deixou o cartão de identidade e as fichas de jogo junto ao Wynn. A polícia recuperou todo o dinheiro e os pertences.

Também na conferência de ontem das autoridades policiais, ficou a saber-se que, no dia 20 de Maio, uma mulher de 42 anos, residente da China continental, apresentou uma queixa de que o seu dinheiro tinha sido furtado por alguém num casino. Depois de verificar o sistema videovigilância, o CPSP descobriu que, a 19 de Maio, quando a vítima estava a apostar num casino, o arguido aproximou-se, aproveitando a distração da vítima para lhe roubar 100 mil dólares de Hong Kong. Segundo o CPSP, a suspeita é uma mulher de 64 anos, residente de Macau, desempregada. Depois disso, a suspeita foi detida e confessou o crime de furto. O caso foi transferido ao Ministério Público (MP) por mais investigação.

Luís Hanyu