Exposição de fotografias do centenário do Partido Comunista da China dá grande destaque aos feitos da liderança de Xi Jinping

Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

A exposição de fotografia comemorativa dos 100 anos do Partido Comunista da China (PCC), patente no Complexo da Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa até ao dia 15 de Julho, tem vindo a receber a visita de diversos sectores da sociedade de Macau, com destaque para empresas e serviços públicos. Ontem, não fugiu à regra. Comitivas de polícias e bombeiros, maioritariamente compostas por altas patentes, estiveram presentes para ver a história do Partido Comunista da China, desde a sua fundação em 1921. Excursões também acorrem ao local.

Com mais de 5.000 visitas até hoje, a exposição pouco mostra sobre o passado do partido. Fica a sensação de que mais fotografias históricas poderiam ser mostradas, principalmente do período entre 1921 e 1949. A mostra dá maior relevo, no seu capítulo quarto, ao que tem vindo a ser feito pelo actual presidente do país, Xi Jinping, apenas no cargo de secretário-geral do PCC desde 2012. Até mesmo “O Grande Timoneiro” Mao Tsé-Tung tem menos destaque que o actual presidente do país.

Fora esse pormenor, a exposição mostra como a China tem vindo a desenvolver-se de acordo com aquilo a que as autoridades chamam de socialismo com características chinesas, passando por fases como o Grande Salto Adiante ou a Revolução Cultural, e ainda pelas reformas económicas introduzidas por Deng Xiaoping em 1978 ou pela aproximação de Taiwan à República Popular da China com Hu Jintao. Há um pouco de tudo numa sala enorme, “pincelada” a vermelho e dourado, cores auspiciosas para a cultura milenar chinesa.

Claro que a história da China é muito maior do que a história do Partido Comunista chinês, mas “através das fotografias históricas exibidas, os visitantes podem ficar a conhecer mais profundamente o caminho que a nação chinesa percorreu para superar momentos difíceis”, principalmente depois de 1949, altura em que o PCC venceu o Kuomintang na guerra civil que assolou o país.

Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

A Fundação Macau assumiu esta semana que os visitantes se têm mostrado “convictos de que a prosperidade e a estabilidade de que Macau usufrui hoje em dia se deve, naturalmente, ao enérgico apoio dispensado pelo país”, e reconhecem que a exposição permite aos cidadãos de Macau aprofundar o seu conhecimento sobre a gloriosa história do Partido Comunista da China”.

Xi Jinping apelou esta semana aos integrantes do PCC para que façam do marxismo e do socialismo o seu “propósito de vida”. “Todos os camaradas do Partido devem ter fé no marxismo e no socialismo com características chinesas”, disse, falando numa “nova marcha” para uma nação socialista moderna. O partido possui cerca de 92 milhões de membros, pouco mais de 6% da população chinesa que, actualmente, se cifra em 1,4 mil milhões de pessoas.

Ainda assim, fica o mote para mais fotos que virão para uma próxima exposição comemorativa do Partido Comunista da China. O futuro parece assim prometer.

G.L.P.