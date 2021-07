Direitos Humanos e reforma do sistema político na lista de prioridades da Novo Macau

FOTOGRAFIA: NOVO MACAU

A lista Novo Progresso de Macau, promovida pelos democratas da Associação Novo Macau, apresentou ontem os detalhes da sua candidatura às eleições para a Assembleia Legislativa (AL). Entre as prioridades da plataforma pró-democracia estão a insistência na reforma do sistema político e a defesa dos Direitos Humanos, direitos e liberdades dos cidadãos de Macau.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

A Associação do Novo Progresso de Macau, ligada à Associação Novo Macau, submeteu ontem à Comissão dos Assuntos das Eleições Legislativas (CAEAL) a lista que irá ser apresentada nas eleições legislativas de 12 de Setembro. A lista dos democratas volta a ser encabeçada por Sulu Sou, sendo que concorrem também Rocky Chan, Wong Ip Po, Lei Ka Gun e Chan Wai Chun.

Num comunicado enviado às redacções, os democratas lembram que, devido a epidemias e de pressões políticas, “a riqueza e a liberdade habituais já não são tidas como garantidas”. Por isso, assinala a associação democrata, “é responsabilidade da Novo Progresso de Macau insistir nos valores da democracia, diversidade, coragem e progressividade e proteger o sistema único de Macau e a cultura local”.

A lista de Sulu Sou detalha os 12 pontos do programa político para a próxima sessão legislativa. Uma das prioridades dos democratas da Novo Progresso de Macau é fazer com que as reuniões das comissões da Assembleia Legislativa (AL) passem a ser abertas aos residentes e à comunicação social “para melhorar a qualidade e a transparência do processo legislativo e da supervisão governamental”.

Em segundo lugar, o objectivo no próximo mandato é insistir para que possa haver um sistema político democrático e que possa pedir responsabilidades aos altos cargos políticos da região.

Os democratas querem continuar a “defender os Direitos Humanos e as liberdades básicas, tais como direitos políticos, liberdade de expressão, imprensa livre, liberdade académica, direito de reunião e de manifestação sob o princípio ‘Um País, Dois Sistemas’”.

Além disso, a Novo Progresso de Macau quer também “reformar o sistema de financiamento dos fundos públicos e divulgar as contas das associações financiadas” e aproveitar a renovação dos contratos de concessão das operadoras de jogo da região para “reforçar a responsabilidade social das empresas de jogo”.

Outro dos objectivo é insistir na promoção de legislação que permita a organização de sindicatos e de greves. “Implementar o valor do lazer, recreação de espaços verdes, protecção ambiental, e conservação histórica no plano director urbano” também é outra das prioridades dos democratas, tal como fazer com que se acelere a construção de habitação económica e para a classe sanduíche, para que os jovens tenham condições para conseguir habitação em Macau.

O controlo de inundações, os direitos dos professores, os serviços para crianças com necessidades especiais e os direitos dos animais também vão merecer a atenção dos democratas na AL.