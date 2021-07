Coutinho quer medidas para reduzir o uso de objectos de plástico

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

José Pereira Coutinho enviou uma interpelação escrita ao Governo a pedir a proibição da importação de pratos, copos e talheres de plástico, por exemplo. O deputado também quer saber se as operadoras de jogo têm tomado a iniciativa de promover acções de redução da utilização de plástico descartável.

José Pereira Coutinho encaminhou ontem às redacções uma interpelação escrita enviada ao Governo, em que o deputado reclama medidas para reduzir a utilização de objectos de plástico e pede detalhes sobre os trabalhos do Governo no que toca à proibição de importação de plásticos.

Coutinho, que se volta a candidatar ao cargo de deputado à Assembleia Legislativa (AL) nas eleições de 12 de Setembro, pergunta ao Governo “qual a calendarização à proibição de importação, consumo e uso de copos de café, ou água, pratos, taças, talheres, palhinhas e palhetas”, no sentido de “promover uma utilização mais sustentável e amiga do meio ambiente”.

Por outro lado, o presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM) questiona o Governo sobre quais os resultados concretos das campanhas de sensibilização para o uso de materiais biodegradáveis, de fibra vegetal natural ou no que toca ao uso de louça reutilizável.

Por último, José Pereira Coutinho também interrogou o Governo sobre qual o ponto de situação dos trabalhos desenvolvidos pela Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA), em articulação com a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ), no sentido de incentivarem as operadoras de jogo a “aproveitarem os seus próprios privilégios exclusivos para cumprirem as respectivas responsabilidades sociais e tomar mais medidas para minimizar a produção de resíduos, e o não uso de plásticos descartáveis”.

Na interpelação, Pereira Coutinho lembrou também que em Janeiro de 2019 já tinha interpelado o Governo sobre o tema, mas que a DSPA respondeu apenas que “tinha a acompanhar, de forma activa, o andamento dos trabalhos no exterior relativos às restrições ao plástico, ouvindo as opiniões da sociedade, assim como tem revisto e melhorado os respectivos trabalhos, com vista a estimular a redução do seu uso por todos os sectores sociais”.

Recorde-se que entrou em vigor no início de 2021 a proibição de importação e trânsito de utensílios de mesa descartáveis de esferovite. Esta proibição de importação inclui caixas para comida, tigelas, copos e pratos de esferovite.

No relatório ambiental referente a 2020, a DSPA diz que, ao longo do ano, foram promovidos trabalhos de redução e reciclagem de resíduos, incluindo a publicação do “Regime de Gestão de Resíduos de Materiais de Construção” e do que “Proíbe a importação e o trânsito, na Região Administrativa Especial de Macau, dos utensílios de mesa descartáveis de esferovite”, entre outros regulamentos relacionados com a protecção ambiental, e alargou o âmbito da recolha de equipamentos electrónicos e eléctricos e da reciclagem de resíduos recicláveis da sociedade.