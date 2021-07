Conselho para os Assuntos Médicos realizou reunião plenária

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

O Conselho para os Assuntos Médicos efectuou a sua 11.ª reunião plenária onde foram apresentados e analisadas questões relativas ao “Regulamento das actividades de desenvolvimento profissional contínuo dos Profissionais de Saúde” e às condições e procedimentos de pedido para ser uma instituição reconhecida e organizar actividades de formação de desenvolvimento profissional contínuo. Este encontro contou com a presença de representantes de 33 associações medicas.

Lo Iek Long, presidente do Conselho para os Assuntos Médicos e Director dos Serviços de Saúde, referiu que o pedido da renovação da licença dos profissionais de saúde e o pedido do reinício da sua profissão após a suspensão e cancelamento da licença devem obedecer às condições dos regulamentos sobre as actividades de desenvolvimento profissional contínuo estabelecidos pelos Serviços de Saúde, pelo que foi elaborado um “Regulamento de actividades de desenvolvimento profissional contínuo dos Profissionais de Saúde”.

As actuais conferências, palestras, seminários ou workshops académicos são, na sua maioria, organizadas ou co-organizadas por entidades médicas profissionais ou instituições académicas. Para determinar os critérios de acreditação para estas actividades, devem primeiro ser estabelecidos critérios e condições de avaliação. De acordo com o disposto na Lei, o Conselho dos Profissionais de Saúde é responsável por coordenar as acções de formação e reconhecer acções de formação realizadas na RAEM ou no exterior, pelo que o Conselho dos Profissionais de Saúde estabelecerá o sistema de avaliação e irá definir as condições de reconhecimento relacionadas com as actividades, nomeadamente, conferências académicas, palestras ou workshops, com vista a garantir que as associações e as instituições relevantes tenham padrões e condições profissionais suficientes e para garantir a qualidade das actividades.

No mês de Maio o Conselho dos Profissionais de Saúde elaborou uma apresentação inicial dos “Critérios de reconhecimento das actividades de formação de desenvolvimento profissional contínuo (CPD)”, para os explicar aos membros presentes e auscultar as suas opiniões e a dos representantes das associações médicas sobre o regulamento de actividades de desenvolvimento profissional contínuo, possibilitando uma melhoria das regras e orientações e facilitar a implementação de actividades de desenvolvimento profissional contínuo.