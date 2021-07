Conclusão da construção da zona de lazer do reservatório de Seac Pai Van

FOTOGRAFIA: DSSOPT

A empreitada de arruamento e drenagem junto ao Reservatório de Seac Pai Van ficou ontem concluída e, neste momento, procede-se ao ajuste dos equipamentos da zona de lazer em conformidade com o parecer da entidade utente, revelou a Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transporte (DSSOPT), em nota de imprensa.

A empreitada consiste na construção de uma zona de lazer e recreativa polivalente ao ar livre localizada a quadrante Norte e Este do reservatório, compreendendo uma ciclovia, trilhos, pista de jogging, parques infantis, entre outras infraestruturas, assim como na construção de duas vias a quadrante Este do reservatório, uma com o comprimento de cerca de 430 metros, com duas faixas de rodagem de duplo sentido que interliga a Estrada do Altinho de Ká Hó e as vias junto do Hospital das Ilhas, e uma outra via com comprimento de cerca de 320 metros, de sentido único, que faz o entroncamento com via de ligação à Estrada do Altinho de Ká Hó. Durante a construção das vias, foram instaladas, em simultâneo, as redes de drenagem de águas pluviais e residuais, no sentido de desviar as águas pluviais da Estrada do Altinho de Ká Hó e atenuar a pressão da drenagem da Rotunda de Seac Pai Van.

Atendendo ao parecer emitido pela entidade utente, procede-se ao ajuste de parte dos equipamentos instalados na zona de lazer e recreativa polivalente e a abertura do espaço ao público depende da decisão da entidade utente depois da conclusão dos respectivos trabalhos de optimização e dos procedimentos de vistoria para a recepção da obra.

Relativamente aos passeios e equipamentos dos lados Oeste e Sul do reservatório proceder-se-á optimização aquando da execução da empreitada de ampliação do Reservatório de Seac Pai Van.