Cem anos de um partido omnipotente que transformou a China numa potência mundial

A recuperação económica e a melhoria do nível de vida dos chineses têm o carimbo do Partido Comunista da China. Foi esta a opinião transversal dos analistas ouvidos pelo PONTO FINAL a propósito do centenário do partido que lidera os destinos do país desde 1949. No entanto, há ainda desafios a superar, como a recuperação da imagem do partido junto da comunidade internacional.

O Partido Comunista da China (PCC) faz hoje 100 anos. A propósito desta data redonda, o PONTO FINAL falou com três politólogos para perceber qual o impacto que o partido teve na história recente da República Popular da China. Sonny Lo, Larry So e Eilo Yu concordam num ponto: O desenvolvimento económico e a recuperação do nível de vida dos chineses tem o carimbo do partido. Ainda que seja difícil apontarem críticas ao PCC, os politólogos assinalam os desafios para o futuro, que passam por convencer o Ocidente a ver a China com outros olhos.

Sonny Lo, politólogo sediado em Hong Kong e especialista nos assuntos das duas regiões administrativas especiais chinesas, começa por assinalar, em declarações ao PONTO FINAL, que “o PCC contribuiu tremendamente para o desenvolvimento económico, social e político da China”.

O analista político diz que, economicamente, “a China transformou-se numa potência, rivalizando com os EUA e outros países do Ocidente”. Ao nível social, “a China manteve-se estável e conseguiu lidar com as questões de subsistência de tantos chineses”. Por fim, politicamente, “a China tem mantido a estabilidade nos últimos 100 anos, especialmente após 1949, quando o PCC chegou ao poder”.

Mas é na vertente económica que o PCC se destaca. “A economia da China descolou e tem melhorado de forma impressionante, especialmente durante os anos 80 e 90. Depois disso, acelerou no início dos anos 2000. Esta é a razão pela qual o PCC celebra o seu 100.º aniversário de forma tão vistosa”, comenta Sonny Lo.

A recuperação económica tem permitido melhorar os padrões de vida dos cidadãos chineses, defende. O partido “tem tido sucesso em retirar da pobreza grande parte da população chinesa, o que não é uma tarefa fácil para nenhum partido governante no mundo que governe uma população tão grande”.

Questionado sobre que defeitos tem o PCC, Sonny Lo responde: “Não usaria o termo ’defeitos’, porque essa palavra pode indicar um juízo de valor, o que é discutível”. O PCC não terá, então, defeitos? “Diria que é mais importante falar de desafios do que dos defeitos”, reitera. Sobre os “desafios”, Sonny Lo diz que um deles é a necessidade de institucionalizar o sistema político, no sentido de o tornar “cada vez mais plural”, explica o analista.

A imagem internacional da China também tem de ser trabalhada, defende, explicando: “A teoria da inquietação em relação à China está embutida na mente de muitos Estados do Ocidente. Numa altura em que a China tem estado a crescer economicamente, especialmente desde o início dos anos 2000, temos visto cada vez mais a tal inquietação face à China. Não é somente devido ao desenvolvimento da China, é mais devido à percepção errada de alguns países ocidentais”. Dando os exemplos das disputas no Mar do Sul da China e a instabilidade em Hong Kong, Sonny Lo assinala que o partido deve “evitar que haja uma interpretação errada das políticas da China”.

Quanto ao papel do PCC nas duas regiões administrativas especiais, o politólogo comenta: “O PCC contribuiu para a prosperidade económica de Hong Kong e de Macau. Por outro lado, deve minimizar as contradições entre o sistema do continente e o versão de Hong Kong do princípio ‘Um País, Dois Sistemas’”. Até porque Taiwan está atenta à aplicação do princípio criado por Deng Xiaoping e, por isso, “fazer o princípio funcionar bem tanto em Macau como em Hong Kong vai ter impacto directo ou indirecto nas relações de Pequim com Taipé a longo prazo”.

“O PARTIDO É O PAÍS”

Que papel desempenha o PCC no desenvolvimento da China? “Todos”, responde Larry So, com uma gargalhada, completando: “O PCC desempenha um papel central no desenvolvimento da China, desde a tomada de decisões à elaboração das políticas. Tudo isto em temas que vão da subsistência da população até ao desenvolvimento político”. “O partido é o país”, afirma.

O politólogo de Macau também destaca o desenvolvimento económico e a melhoria dos padrões de vida dos chineses como as duas maiores conquistas do PCC. “As condições de vida das pessoas que vivem na China, especialmente aquelas que vivem em zonas rurais, têm melhorado muito”, nota.

Também Larry So se escusa a apontar críticas ao partido. Ao invés, fala sobre o que o partido deve fazer no futuro: “O partido deve tentar construir relações mais positivas internacionalmente. Isso vai definitivamente afectar o desenvolvimento económico nos próximos anos. Agora, há uma espécie de guerra fria entre os EUA e a China e também há tensão entre a Índia e a China. Até certo ponto, há muitos países que, devido à pandemia, estão a acusar a China. No futuro, o PCC deve tentar construir uma relação mais positiva com o exterior”.

No que respeita às críticas de que a China tem sido alvo, nomeadamente no Ocidente, no que toca aos Direitos Humanos, Larry So ressalva que é um tema “muito filosófico” e que tem sido usado para que se façam acusações entre os países. “Não significa nada. Se olharmos para a arena internacional, estamos a acusar-nos uns aos outros. Qual é o objectivo? O que é que há a ganhar? Não muito”.

Larry So recorda também que foram as políticas do PCC que permitiram que Macau se desenvolvesse economicamente. “É uma política do Governo Central, permitir que os turistas venham a Macau. Este tipo de política fez de Macau aquilo que Macau é hoje”, afirma.

DIREITOS HUMANOS COMO CAMPO DE BATALHA

Eilo Yu defende também que “o que o país alcançou nos últimos anos tem sido pelo trabalho do PCC”. “Nas últimas décadas, a China alcançou um bom desenvolvimento. Tem de ser dado mérito ao PCC”, afirma, acrescentando desde logo que têm havido também “muitos problemas sociais e no que toca aos Direitos Humanos”. “O PCC terá de lidar com isto nas próximas décadas”, refere.

O politólogo de Macau lembra também que “as forças comunistas também ajudaram Macau a melhorar as questões de subsistência da população” e “é por isso que muitas pessoas de Macau têm apreço pelo trabalho do PCC”. “Os cidadãos de Macau dão valor ao que o PCC alcançou nos últimos anos, especialmente depois da transferência de soberania. Pequim ajudou muito Macau a reconstruir a economia e a melhorar a qualidade de vida. Isso é bastante óbvio para a maioria dos cidadãos de Macau”, acrescenta Eilo Yu. O mesmo não acontece na outra margem do Delta do Rio das Pérolas: “Pequim e os cidadãos de Hong Kong têm diferentes ideias sobre as RAE e sobre o que aconteceu nos últimos anos”.

No que toca aos Direitos Humanos, Eilo Yu nota que tem sido “um grande problema desde os anos 80”. “Pequim tem uma relação relativamente tensa com o Ocidente e a questão dos Direitos Humanos é um campo de batalha que acontece há décadas”, diz.