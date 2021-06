Serviços de Saúde voltam a apelar à vacinação. E desta vez com alusões anti-tabágicas

FOTOGRAFIA GONÇALO LOBO PINHEIRO

Numa altura em que a taxa de inoculação cobre cerca de um terço da população de Macau, os Serviços de Saúde voltam a apelar à vacinação.

“A Covid-19 tem-se expandido globalmente e ultimamente o vírus SARS-CoV-2 voltou a alastrar-se na província de Guangdong. Os Serviços de Saúde apelam a toda a população para que se vacine com a maior brevidade, para que esteja protegida contra a doença”, pode ler-se numa nota de imprensa emitida ontem de tarde pelas autoridades sanitárias do território.

Um estudo recente publicado pela equipa do académico Zhong Nanshan em “The New England Journal of Medicine” revela que, caso os fumadores sejam infectados pelo SARS-CoV-2, a probabilidade de desenvolverem formas graves da doença é muito elevada, isto é, 2,4 vezes maior do que os não fumadores, indicando também que os fumadores possuem maior riscos de sofrerem sintomas graves e até mortais. Por isso, serem admitidos em unidades de cuidados intensivos com aparelhos respiratórios artificiais para tratamento torna-se, efectivamente, uma grande probabilidade, assume a investigação.

Por outro lado, o acto de retirar a máscara e fumar, não apenas perde o efeito de protecção externa da máscara, como também aumenta os contactos entre mãos, boca e nariz, e como consequência, aumenta os riscos de propagação do novo coronavírus.

Vincando a luta de anos contra o tabagismo, os Serviços de Saúde aproveitam para uma vez mais mostrar que só a vacinação poderá levar a população a atingir a tão desejada imunidade de grupo.

A maneira mais eficaz de prevenção e controlo da pandemia é a criação de uma “barreira imunológica comunitária” através de inoculação de vacina contra a doença para cortar a propagação do vírus. “Globalmente está comprovado que a inoculação da vacina contra a Covid-19 é o método mais seguro e eficaz para estar protegido contra o SARS-Cov-2”, notaram os Serviços de Saúde, que pediram às pessoas que “mesmo que estejam em Macau, não devem agir de forma leviana”.

As autoridades sanitárias referem ainda que a inoculação contra a Covid-19 pode reduzir significativamente os sintomas graves e a taxa de mortalidade, em caso de infecção.

Os últimos dados apontam agora para 232.597 pessoas vacinadas (128.674 com a primeira dose e 103.923 com as duas doses) desde o início da campanha, em 9 de Fevereiro, um aumento para o qual contribuiu o receio da população face ao surto em Guangdong, mas também uma campanha ‘milionária’ de incentivos, sem precedentes, promovida pelas grandes empresas do território, a maioria ligadas à indústria do jogo, que prometeram dinheiro, dias de férias extra e sorteios para quem se vacinar. Foram administradas 335.125 doses.

G.L.P com Lusa