Representante de Taiwan deixa Macau, mas escritório de representação continua a funcionar

Chefe interino do escritório de representação de Taiwan em Macau regressou à Formosa no passado domingo depois de ter recusado assinar um documento oficial onde era suposto reconhecer a soberania da China sobre a ilha.

O responsável máximo do escritório de representação de Taiwan em Macau, Chen Chia-hung, voltou para Taiwan no domingo, depois de ter visto negado o seu visto de permanência após ter recusado assinar um documento a reconhecer a soberania da República Popular da China sobre a Formosa, revelaram ontem as autoridades taiwanesas, citadas pela Agence France-Presse (AFP).

O Conselho de Assuntos do Continente de Taiwan, que trata das relações políticas da ilha com a China, considerou a situação futura “nada optimista” e acusou as autoridades de Macau de serem “desrespeitosas e hostis”.

O escritório, ainda assim, não foi encerrado uma vez que os quatro funcionários ainda possuem vistos válidos e permanecerão no território liderado por Ho Iat Seng, assegurando o funcionamento do mesmo, bem como a emissão de vistos.

Este novo episódio ocorre duas semanas depois de a RAEM ter suspendido todas as operações da Delegação Económica e Cultural de Macau em Taiwan, seguindo os passos de Hong Kong, que tomou a mesma decisão um mês antes, julga-se em resposta ao apoio de Taipé aos activistas pró-democracia.

Mas o Governo de Macau teve outra versão. “Ao longo dos tempos, o Governo da RAEM tem procedido, de acordo com a lei, com as formalidades de apreciação dos pedidos de documentos dos funcionários da Delegação de Taiwan em Macau. Todavia, a renovação dos documentos dos actuais e dos novos funcionários da Delegação de Macau em Taiwan, até ao momento, ainda não foram aprovados, pelo que se tornou inevitável a suspensão temporária do seu funcionamento”, justificou o Executivo.

“É ainda de sublinhar que, perante os assuntos no âmbito da relação entre Macau e Taiwan, o Governo da RAEM agirá, como sempre, de acordo com a Lei Básica, o princípio de “uma única China”, assim como o princípio e política fundamental do Governo Central sobre os assuntos entre Macau e Taiwan, por forma a impulsionar e aprofundar em continuidade o intercâmbio e a cooperação entre as duas regiões”, fez notar o GCS em comunicado naquela altura.

O Conselho de Assuntos do Continente de Taiwan referiu ainda que ocorreu um protesto “pró-China fora do escritório em Macau para difamar” o governo taiwanês. “Isso mostra que as autoridades e o sector civil de Macau têm sido desrespeitosos e hostis para nós”, acrescentou. De acordo com o jornal Liberty Times em Taipé, um jornal com uma posição política pró-independência, os manifestantes acusaram a presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, de prejudicar a “prosperidade e estabilidade” de Macau e Hong Kong. Até ao momento, o Governo de Macau não emitiu qualquer comentário ao sucedido.

Pequim cortou contactos oficiais com Taiwan e começou uma campanha de pressão orquestrada após a eleição de Tsai Ing-wen em 2016, já que a presidente vê a Formosa como um estado soberano e não como parte do território unificado chinês que a República Popular da China apregoa.

G.L.P.