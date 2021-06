Quase cinco mil pessoas já visitaram a exposição sobre os 100 anos do Partido Comunista da China

FOTOGRAFIA: FUNDAÇÃO MACAU

A exposição de fotografias que celebra o 100.º aniversário do Partido Comunista da China foi inaugurada na passada quarta-feira, no Complexo da Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa. De acordo com um comunicado da Fundação Macau, até ontem, a exposição contou já com inscrições de 780 instituições, serviços públicos, empresas e escolas, para um total de 28.347 pessoas, tendo recebido 4.958 visitantes.

Na nota oficial lê-se que, “através das fotografias históricas exibidas, os visitantes podem ficar a conhecer mais profundamente o caminho que a nação chinesa percorreu para, sob a direcção do Partido Comunista da China, superar momentos difíceis, ultrapassar as dificuldades internas e externas, abrir novos caminhos para a liberdade da nação, a implementação da reforma e abertura e a modernização e embarcar numa nova jornada da plena construção de um país socialista moderno”.

A Fundação Macau diz até que os visitantes se mostraram “convictos de que a prosperidade e a estabilidade de que Macau usufrui hoje em dia se deve, naturalmente, ao enérgico apoio dispensado pelo país” e reconhecem que a exposição permite aos cidadãos de Macau aprofundar o seu conhecimento sobre a gloriosa história do Partido Comunista da China, incutindo neles o amor pela Pátria e por Macau”.

A exposição está dividida em quatro partes: “Estabelecimento do Partido Comunista da China, Obtenção da Grande Vitória na Revolução da Nova Democracia Chinesa”, “Fundação da República Popular da China, Revolução e Construção do Socialismo”, “Implementação da Reforma e Abertura, Desenvolvimento do Socialismo com Características Chinesas” e “Socialismo com Características Chinesas na Nova Era, Construção Integral de Uma Sociedade Moderadamente Abastecida, Nova Jornada da Plena Construção de Um País Socialista Moderno”.

A mostra, promovida pelo Gabinete de Informação do Conselho de Estado da República Popular da China e pelo Governo da Região Administração Especial de Macau e pelo Gabinete de Ligação do Governo Central na RAEM, e organizada pela Fundação Macau e pela Nam Kwong União Comercial e Industrial, vai ficar estar patente até ao dia 15 de Julho.