“Não é razoável” suspender funcionamento do Metro Ligeiro, defende Raimundo do Rosário

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

À margem de uma reunião com os deputados na Assembleia Legislativa (AL), Raimundo do Rosário respondeu a quem pede a suspensão do funcionamento do Metro Ligeiro que essa opção não seria razoável. Na opinião do secretário para os Transportes e Obras Públicas, as carruagens não podem ficar paradas até 2023, altura em que está prevista a ligação à Barra. Ontem voltou a abrir o concurso público para as obras de construção da Linha de Seac Pai Van do Metro Ligeiro.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Os prejuízos e a falta de passageiros têm feito com que surjam vozes a pedir ao Governo que suspenda o funcionamento do Metro Ligeiro. Porém, para Raimundo do Rosário não é razoável que se suspenda a operação. O secretário para os Transportes e Obras Públicas falou ontem à margem da reunião com a 2.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL), no dia em que abriu, pela segunda vez, o concurso público para a construção da linha de Seac Pai Van.

Rosário começou por lembrar que o Governo atingiu “um grande objectivo”, ao inaugurar a Linha da Taipa do Metro Ligeiro em Dezembro do ano passado. “Quando eu cá cheguei, a Assembleia Legislativa andava atrás de mim para acabar o metro. Agora, aparecem vozes a dizer que Macau não precisa do metro”, notou o secretário, sublinhando: “Em 2015, toda a gente dizia que era preciso acabar a obra. Agora que se acabou a obra dizem que deve suspender. Entendamo-nos”.

Raimundo do Rosário assinalou ainda que, quando o Metro Ligeiro entrou em funcionamento, tinha, por dia, 30 mil passageiros. Neste momento, a média diária dos passageiros ficou reduzido a dois mil: “O metro foi inaugurado em Dezembro e não se pagava, chegámos a ter 30 mil pessoas por dia. Em Janeiro ou Fevereiro passávamos a cobrar. Imediatamente o número de passageiros caiu. A seguir veio a Covid e hoje o metro está com duas mil pessoas”.

Parar o metro até ser inaugurada nova linha não está nas intenções do Governo. “Eu penso que não é razoável parar isto até 2023, que é quando está previsto ligar à Barra. As carruagens ficam todas paradas? O problema é esse”, indicou.

A linha da Taipa está em funcionamento desde Dezembro de 2020. A extensão à Barra já está em construção, tal como a linha de Hengqin. Ontem houve a abertura do concurso para a construção da linha de Seac Pai Van e espera-se que o concurso para a linha Este seja aberto no final do ano.

Agnes Lam foi uma das vozes que pediu ao Executivo para suspender o funcionamento do metro. A deputada lembrou que a Metro Ligeiro de Macau (MLM) teve uma receita anual de bilheteira de 2,98 milhões de patacas, mas uma dívida de 527 milhões. A parlamentar disse que o metro trazia “benefício zero” à cidade e apontou que há quem defenda a suspensão do funcionamento do meio de transporte para pôr fim aos prejuízos, até ao metro chegar à Barra.

Recebidas 11 propostas para construção da linha de Seac Pai Van

Realizou-se ontem a abertura das propostas do concurso público para a empreitada de construção principal da linha de Seac Pai Van do Metro Ligeiro, no qual foram recebidas 11 propostas. De acordo com um comunicado divulgado durante a tarde de ontem pelo Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas (GDI), das 11 propostas, dez foram admitidas e uma foi admitida condicionalmente, tendo o concorrente de suprir irregularidades na sua candidatura. Os preços propostos variaram entre mais de 908 milhões de patacas e 1,008 milhões de patacas; os prazos propostos variaram entre os 638 e 760 dias de trabalho. Esta linha, recorde-se, terá um comprimento projectado de cerca de 1,6 quilómetros e passará pela Estrada do Istmo, Rotunda de Seac Pai Van e Estrada de Seac Pai Van. O âmbito de trabalhos abrange a construção de estação de correspondência, estação do hospital das Ilhas, estação de Seac Pai Van, viadutos e passagens superiores para peões. Está previsto que as obras comecem no segundo semestre deste ano.