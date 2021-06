Lei da cibersegurança é a culpada pelo decréscimo de utilizadores de rede móvel

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

O facto de ser obrigatório o registo de dados de identificação para cartões pré-pagos e outros serviços móveis poderá ser a explicação para a tendência de descida, há meses, do número de utilizadores de rede móvel. A explicação foi dada pela directora dos Serviços de Correios e Telecomunicações, Derby Lau.

Para além da pandemia de Covid-19, outra explicação pode ser encontrada para explicar o decréscimo de utilizadores de rede móvel há meses em Macau. A directora dos Serviços de Correios e Telecomunicações (CTT), Derby Lau, considerou ontem que a Lei de cibersegurança, que entrou em vigor em 2019, pode ser a grande culpada para a queda. “As pessoas não querem estar a dar os seus dados quando compram um cartão telefónico, por isso acredito que a entrada em vigor da Lei da cibersegurança pode ser a justificação para esses números em queda, que não achamos preocupantes”, disse.

A assunção foi feita durante a conferência de imprensa do lançamento da emissão filatélica “Centenário da Fundação do Partido Comunista da China” [ver texto em baixo]. Derby Lau disse ainda que essa queda até traz “mais saúde” para as pessoas, aludindo ao facto de não haver tanta radiação com mais telefones activos.

Com excepção da ligação de internet em casa, com especial atenção para o aumento do número de utilizadores de banda larga em fibra óptica, todas as outras comunicações têm conhecido quebras de utilizadores há muito meses. Sem falar na obsoleta rede fixa de telefone, que cai há anos, o número de utilizadores de rede móvel em Macau mantém tendência de descida há meses consecutivos, principalmente nos serviços de pré-pago.

Recorde-se que, em contexto legal, os operadores de redes devem verificar e registar a identidade dos clientes no momento da celebração de contratos ou da confirmação da prestação de serviços para acesso à internet, registo de nomes de domínio ou serviços públicos de telecomunicações fixas ou móveis.

Ao mesmo tempo, as informações fornecidas pelos clientes para efeitos do registo de dados de identificação são geridas e arquivadas pelos seus operadores, ficando sujeitas à protecção de dados pessoais, podendo os procedimentos sobre o registo de dados de identificação ser consultados junto dos seus operadores.

Distribuição postal a conta-gotas

Derby Lau também abordou a questão da distribuição postal, principalmente para os países lusófonos, mercado que interessa a Macau e que em países como Moçambique, Guiné-Bissau, Angola ou Brasil, se encontra bastante prejudicado. Aliás, Moçambique e Brasil apenas recebem correio normal como cartas e pequenas encomendas postais que demoram uma eternidade a chegarem aos destinos. Do Brasil só chega a Macau correspondência registada e pouco mais. Tudo o que seja EMS, correio rápido e grandes encomendas, não segue. A opção, muito mais onerosa para pelas grandes transportadoras como a DHL ou UPS. “A Covid-19 veio complicar as comunicações, é um facto. Há falta de aviões para certos destinos e em alguns países a própria distribuição interna depara-se com diversas contingências. São coisas que ultrapassam Macau”, confessou a directora dos CTT, que notou não haver, para já, qualquer estimativa de quando é que o serviço possa ser restabelecido.