Jazz com ritmos dançantes, com a voz de Jandira Silva

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

A cantora Jandira Silva vai actuar no bar do St. Regis no dia 31 de Julho. Ao PONTO FINAL e em jeito de antevisão, a cantora levantou um pouco o véu sobre a sua actuação dizendo que vai interpretar temas variados, não só de jazz como também de músicas brasileiras, tentando proporcionar ritmos dançantes para a população.

Joana Chantre

O bar do Hotel St. Regis retomou no passado dia 26 de Junho, os seus sábados de celebrações de jazz intitulados ‘Jack’s Club’. O evento pretende realizar-se todos os últimos sábados do mês, sendo o próximo no dia 31 de Julho. De acordo com a página do evento no Facebook, as actuações serão de jazz “com alma, até às altas horas da noite”, com temas interpretados pelos músicos residentes Aaron e Jandira Silva, além de intérpretes convidados especiais todos os meses.

A cantora Jandira Silva falou ao PONTO FINAL acerca deste projecto de música que tem angariado os ‘habitués’ locais. “A intenção é que no último sábado do mês, começando esse mês que já está praticamente acabado, e terminando em Outubro, no ultimo sábado do mês, vai ter uma atracção diferente”, começa por explicar. “Então, queremos aproveitar que agora há uma estrutura maior, com um palco e bom equipamento, e que mais pessoas comentam que gostam realmente do que é apresentado ali, e com isto, então veio a juntar-se a banda do Tomos Griffiths nesse ultimo sábado. No mês que vem vai ser a minha banda em palco, e eu geralmente estou lá sempre só com um pianista e vou apresentar um repertório diferente do que normalmente eu faço para os dias corriqueiros. Depois, em Agosto, será outra banda, e em Setembro outra”, explicou.

A intenção do projecto, refere a cantora, é diversificar e oferecer projectos diferentes. “Não é somente jazz, por exemplo, o meu set vai ser um pouco mais ‘upbeat’, uma coisa mais com ritmos para dançar e para ficar com um clima mais animado. O tipo de música que eu costumo cantar é entre música brasileira, jazz, ‘dancing music’, para os eventos. A gente vai tentar buscar dentro do repertório que eu normalmente faço uns temas de qualidade, mas que dê mais liberdade às pessoas para se soltarem, levantarem-se e ficarem um pouco mais à vontade para dançar”, prosseguiu.

Em relação a como surgiu esta oportunidade de cantar no St. Regis, a cantora responde que o bar já ofereceria convívio, mas queria também marcar a diferença, diversificando e trazendo uma programação diferente do que normalmente oferecem no dia a dia. “A intenção é de trazer coisas diferentes, de fazer um repertório diferente e mostrar que os músicos são flexíveis e fazem vários estilos, e se encaixam ali”, explica Jandira Silva.

A cantora reitera que apesar do bar do St. Regis ter-se iniciado como um Jazz Bar, não considera que a divulgação deva ser só em torno deste género musical. “O Tomos Griffiths, por exemplo, fez várias músicas no sábado passado e algumas eram ‘jazz standard’, e algumas eram músicas que são conhecidas mas tocadas com o ritmo de jazz, o swing, o bebop e por aí em diante. No meu caso, eu vou fazer uma coisa que é mais voltada pra mim, que tem mais a ver com a minha cara, por exemplo, eu sou latina, eu sou do Brasil, então com certeza que eu vou botar músicas brasileiras conhecidas, mas que tenham alguma pegada que eu possa utilizar também num ritmo de jazz e que faça todo o mundo dançar e se divertir, porque no sábado à noite a gente toca um pouco sons mais upbeat”, explicou.

No próximo dia 31, a cantora conta que vai subir ao palco num quarteto juntamente com um baixista, pianista e baterista. “A ideia é tocar algumas músicas brasileiras também. Eu participei com esses mesmos músicos em dois ou três eventos há cerca de uns meses e o pessoal gostou muito do tipo de repertório que eu fiz. Gostamos de tocar um pouco de tudo, porque nos nossos shows temos pessoas de diferentes idades, de diferentes culturas, e isso deixa todo o mundo com um sorriso, né?”, sublinhou a artista.

No que diz respeito aos desafios e oportunidades dos artistas locais durante a pandemia, Jandira responde que sente não ter havido uma grande modificação nos artistas em si. Porém, afirma que, visto às necessidades de mercado devido aos eventos continuarem a acontecer, tornou-se notório que em Macau existem também artistas e que não é preciso trazer apenas artistas de fora, dando o exemplo da Lusofonia. “Todos os anos que este festival traz muita gente de fora, mas podemos ver que esse ano que passou, a lusofonia existiu na mesma, porém com todos os músicos que moram aqui. Está sendo uma oportunidade grande, não só para os músicos que têm uma maior exposição, mas ao mesmo tempo para a população de Macau, que está finalmente a perceber que aqui tem pessoas com capacidade, com grande musicalidade, com projectos super interessantes, que estão dispostos a participar de várias coisas que temos aqui É que havia gente aqui que tinha projectos e que até então nunca tinham tido a oportunidade de apresentá-los .Agora é a nossa vez, e agora está a ser o nosso momento”, concluiu.